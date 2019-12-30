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«Наш дом горит в огне»: Грета Тунберг рассказала, как прожила год

31.12.2019 14:13 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Шведская экоактивистка Грета Тунберг присоединилась к интернет-челленджу #2019in5words. Его смысл предельно прост: участники должны описать свой год в пяти словах. Грета не нарушила правила игры и тоже была коротка: в своем Twitter она написала «Our house is on fire» («Наш дом в огне») – это цитата из ее собственной речи, которую девушка произнесла на международном экономическом форуме в Давосе в начале 2019-го.

Как и всегда, интернет раскололся на два лагеря. Кто-то выразил солидарность с Гретой, а кто-то ее раскритиковал.

«Грета Тунберг – это правда нечто».

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