ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские банки напуганы оборотами физлиц с токенами

31.12.2019 15:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусские банки столкнулись с ситуацией, когда клиенты совершают операции с токенами на миллионы рублей. При этом обычный человек не должен сообщать банку ни о происхождении этих средств, ни о характере сделки. А ведь в Беларуси действует законодательство по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем.

Об этом банки напомнили Администрации ПВТ и попросили разъяснений.

Основную проблему финансовые учреждения видят в том, что в соответствии с Декретом № 8 деятельность по майнингу, приобретению и отчуждению токенов осуществляется физлицами самостоятельно без привлечения других физлиц по трудовым или гражданско-правовым договорам и не является предпринимательской деятельностью.

Банки попросили разъяснить, правомерно ли это, и высказать мнение о закреплении обязанности клиентов, осуществляющих финансовые операции с токенами, представлять минимально необходимые сведения, которые позволят раскрыть суть и характер соответствующего вида деятельности.

Администрация ПВТ ответила, что осуществлять на коммерческой основе сделки с цифровыми знаками (токенами) могут только резиденты ПВТ.

«Полагаем, что физические лица не должны подменять собой функционал резидентов ПВТ, которые осуществляют виды деятельности с цифровыми знаками (токенами) на коммерческой основе», — комментирует заместитель директора Администрации ПВТ Иван Жизневский.

Администрация ПВТ готова принять участие в работе по закреплению «обязанности клиентов, осуществляющих финансовые операции с криптовалютами, в части представления по запросам банков минимально необходимых сведений, позволяющих раскрыть суть и характер соответствующего вида деятельности».
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские банки столкнулись с ситуацией, когда клиенты совершают операции с токенами на миллионы рублей. При этом обычный человек не должен сообщать банку ни о...
 
Новости дня
Новости разные
 
БАТЭ объявил о назначении нового главного тренера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
31.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика