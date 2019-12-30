ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Таймс-сквер зажгли знаменитый хрустальный шар

31.12.2019 15:16 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости США. В Нью-Йорке  подняли и зажги знаменитый хрустальный шар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Таймс-сквер зажгли знаменитый хрустальный шар

В 2019 году панели фигуры украсили новым хрусталём ручной работы, а в оболочке поместили свыше 2500 сверкающих треугольников.

На Таймс-сквер зажгли знаменитый хрустальный шар

Диаметр шара 4 метра. Вес – 6 тонн. По традиции, знаменитую фигуру опустят в момент наступления Нового года. Ожидается, что за несколько минут до полуночи на Таймс-сквер соберутся тысячи американцев и туристов. 

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. В Нью-Йорке  подняли и зажги знаменитый хрустальный шар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2019 году панели фигуры украсили новым...
 
Новости дня
Новости разные
 
Песков предложил не обсуждать «апокалиптические сценарии» переговоров с Беларусью по нефти и газу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
31.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика