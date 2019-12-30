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В Гусевицком сельсовете прошли две акции: «Депутаты — детям» и «Наши дети»

31.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В рамках акций ребят поздравили с наступающими праздниками председатель Гусевицкого сельского Совета депутатов Артем Гришай, депутат районного Совета депутатов и глава фермерского хозяйства Александр Немцев, депутаты Гусевицкого сельского Совета Людмила Гришай, Татьяна Романенко, Ирина Кушнерова, Кристина Афанасенко, Олег Воденков, Михаил Дроздов руководители учреждений образования аг. Пенчин: директор средней школы Татьяна Кузьменко и заведующая детским садом Оксана Мячикова, директор Гусевицкой средней школы Диана Хлебоказова посетили многодетные семьи, вручили детям подарки.

Кроме того, работники и учащиеся Пенчинской и Гусевицкой школы собрали и подарили подарки ребятам находящимся в социально опасном положении.

В Гусевицком сельсовете прошли две акции: «Депутаты — детям» и «Наши дети»
В Гусевицком сельсовете прошли две акции: «Депутаты — детям» и «Наши дети»
В Гусевицком сельсовете прошли две акции: «Депутаты — детям» и «Наши дети»
В Гусевицком сельсовете прошли две акции: «Депутаты — детям» и «Наши дети»
В Гусевицком сельсовете прошли две акции: «Депутаты — детям» и «Наши дети»
В Гусевицком сельсовете прошли две акции: «Депутаты — детям» и «Наши дети»
В Гусевицком сельсовете прошли две акции: «Депутаты — детям» и «Наши дети»

Анастасия ЛОСЕВА
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В рамках акций ребят поздравили с наступающими праздниками председатель Гусевицкого сельского Совета депутатов Артем Гришай, депутат районного...
 
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