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Оплата проезда улыбкой. В Витебске начали курсировать два новых троллейбуса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Необычный подарок к Новому году преподнесли жителям Витебска. По городу 31 декабря начали курсировать два новых троллейбуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яна Бондарева, жительница Витебска:
Троллейбусы-«гармошки» отечественные производители создали специально для Витебска. С учетом нынешней специфики города – здесь строят одновременно две крупные транспортные развязки. Новинки бесконтактной сети могут проехать до 20 километров.
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Новости Беларуси. Необычный подарок к Новому году преподнесли жителям Витебска. По городу 31 декабря начали курсировать два новых троллейбуса, сообщили в...
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