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Оплата проезда улыбкой. В Витебске начали курсировать два новых троллейбуса

31.12.2019 16:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Необычный подарок к Новому году преподнесли жителям Витебска. По городу 31 декабря начали курсировать два новых троллейбуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оплата проезда улыбкой. В Витебске начали курсировать два новых троллейбуса


В первый рейс пассажиры отправились в сопровождении Деда Мороза и Снегурочки. «Упаковали» подарки соответственно празднику: гирляндами и мишурой. Оплата проезда 31 декабря необычная – улыбки и хорошее настроение пассажиров.

Оплата проезда улыбкой. В Витебске начали курсировать два новых троллейбуса


Дарья Фомичкина, жительница Витебска:
Настроение очень новогоднее, здесь все так атмосферно, здесь все так красиво сделано. Аккуратно, удобно, конечно же, места много. Вообще, очень нравится.

Оплата проезда улыбкой. В Витебске начали курсировать два новых троллейбуса

Яна Бондарева, жительница Витебска:
Мне нравится. Удобно, просторно. Может, не столько много людей, но все же. Удобные сиденья.

Оплата проезда улыбкой. В Витебске начали курсировать два новых троллейбуса


Сергей Медведев, директор филиала «Горэлектротранс» ОАО «Витебскоблавтотранс»:
Сделали троллейбус с увеличенным автономным ходом. В принципе, «Белкоммунмаш» выпускал только электробусы, а троллейбусов на данной базе не было. Поэтому даже гордость такая у нас, что на вин-номерах данных машин стоят последние цифры 001 и 002. 

Оплата проезда улыбкой. В Витебске начали курсировать два новых троллейбуса

Троллейбусы-«гармошки» отечественные производители создали специально для Витебска. С учетом нынешней специфики города – здесь строят одновременно две крупные транспортные развязки. Новинки бесконтактной сети могут проехать до 20 километров.

Люди в материале: Яна Бондарева, Дарья Фомичкина, Сергей Медведев
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Необычный подарок к Новому году преподнесли жителям Витебска. По городу 31 декабря начали курсировать два новых троллейбуса, сообщили в...
 
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