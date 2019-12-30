ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новогодние и Рождественские чудеса «Удивил, так удивил!»

31.12.2019 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

И, все-таки, убеждаемся в этом вновь и вновь, самый щедрый и добрый Дед Мороз – это государство. И не только в отношении детей, которых буквально задаривают подарками и истинным волшебством в эти чудесные, наполненные любовью и теплом, праздники. В последний день уходящего 2019 года такое волшебство ощутили два учреждения района: Ивьевская центральная районная больница и Ивьевский центр культуры и досуга.

… В 10 утра  на площадке около отделения скорой медицинской помощи собрались ее сотрудники, а также представители администрации больницы, медицинские работники  других отделений больницы. Собрались, чтобы встретить дорогих гостей: председателя Ивьевского районного исполнительного комитета Александра Ивановича Булака, заместителя председателя райисполкома по социальной сфере Лидию Войтеховну Носуль, начальника финансового отдела райисполкома Франца  Вацлавовича Мартинкевича. Гости и в самом деле были очень щедрыми, дорогими. Их подарок, украшенный   разноцветными воздушными шарами, стоял около входа в отделение скорой медицинской помощи. Это была новенькая машина скорой помощи, с укомплектованным по всем медицинским правилам и параметрам салоном для перевозки больных.

Обращаясь к собравшимся, Александр Иванович Булак поблагодарил медицинских работников за их самоотверженный и благородный труд, отметил, что  в органы районной власти не поступают нарекания населения на работу врачей и среднего медицинского персонала района. И это радует. Радует, что  коллектив центральной районной больницы добросовестным трудом отвечает на все заботы о нем. А они в последние годы весьма ощутимы. Созданы прекрасные, комфортные условия для работы врачей и медсестер, для их пациентов. Появилось новое лечебное и диагностическое оборудование, почти все здания больницы претерпели серьезный ремонты, территория  прекрасно благоустроена.

Новогодние и Рождественские чудеса «Удивил, так удивил!»

Новогодние и Рождественские чудеса «Удивил, так удивил!»

Новогодние и Рождественские чудеса «Удивил, так удивил!»

Новогодние и Рождественские чудеса «Удивил, так удивил!»

Да, отметил  глава районной власти, на это ушли и уходят и серьезные финансовые средства, но нельзя экономить на здоровье людей. Оно превыше всего.

Новый автомобиль  для скорой медицинской помощи из средств бюджета – прекрасное приобретение для больницы. И, как сказал председатель райисполкома и подтвердил начальник финансового отдела, в бюджете следующего 2020 года  будет запланирована покупка еще одной подобной автомашины.

Врач (заведующий) отделения скорой медицинской помощи Дмитрий Ренардович Грецкий  в беседе с нами отметил, что трудно переоценить этот предновогодний дар районной власти. Отделение  скорой медицинской помощи, некогда станции скорой медицинской помощи Ивьевской центральной районной больницы, работает с 1948 года. И всегда здесь трудились самые ответственные, самые профессиональные врачи и фельдшеры, люди, способные на самопожертвование ради спасения человеческой жизни.

В настоящее время на территории Ивьевского района расположено 370 населенных пунктов, в том числе город Ивье  и городской поселок. Юратишки. 

Медицинская помощь населению района оказывается тремя круглосуточными фельдшерскими бригадами, выезды осуществляются только одним фельдшером: 2 бригады СМП в г. Ивье, на базе Ивьевской ЦРБ и 1 бригада – в г.п. Юратишки, на базе Юратишковской ГБ.

Автопарк отделения скорой медицинской помощи   насчитывает 6 автомобилей, 3 из которых находятся в эксплуатации свыше 5 лет. И новый автомобиль - это великая радость и помощь для отделения и всей больницы.

хххххх

Вслед за районной больницей гостей с подарками встречали работники культуры, которые собрались возле  Ивьевского центра культуры и досуга. Собрались коллективы центра, Ивьевской детской школы искусств, районной библиотеки. Случай больше, чем  оправданный для такого большого сбора, Получать подарки всегда приятно и радостно. Тем более такой подарок! Новенький микроавтобус в сиянии свежих красок и ярких воздушных шаров стоял на изготовке.

Александр Иванович Булак в своем выступлении отметил, что районная власть  изыскивает средства, чтобы поддержать людей такой нужной, такой сложной профессии, которые занимаются  нелегким, ненормированным трудом, создавая людям прекрасные праздники и такое же настроение, а также положительный имидж всему району. И новый микроавтобус – это   очень нужное дело. Больше не придется занимать транспорт, чтобы доставить артистов к месту их очередного концерта или проекта. А творческих дел у ивьевских культработников много. Это и брендовые праздники, которые стали традиционными и привлекают внимание все большего количества зрителей, это и целый праздничный сезон артистов народного театра  игры «Зеленый фургон», которые в эти дни фактически живут в лесу возле Залеек, давая по 5-6 представлений в день для детей и взрослых со всей Беларуси.

Новогодние и Рождественские чудеса «Удивил, так удивил!»

Новогодние и Рождественские чудеса «Удивил, так удивил!»

Новогодние и Рождественские чудеса «Удивил, так удивил!»

Новогодние и Рождественские чудеса «Удивил, так удивил!»

…Внезапно новый микроавтобус уехал  со своей торжественной стоянки, но, сделав круг возле главной елки района, вдруг появился уже с Дедом Морозом и Снегурочкой. Главный виновник новогодних торжеств  приветствовал всех собравшихся, поздравил с наступающим Новым 2020 годом, пожелал здоровья и благополучия, счастья и мира. И сказал удивительные и  такие точные слова в адрес председателя райисполкома и подарка от районной власти (они были поддержаны аплодисментами): «Удивил, так удивил!».

Добавить нечего, кроме пожелания, чтобы всегда у нашего государства была возможность превращаться в щедрого  волшебника, который заботится о людях. 

В, ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И, все-таки, убеждаемся в этом вновь и вновь, самый щедрый и добрый Дед Мороз – это государство. И не только в отношении детей, которых буквально задаривают...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президенты Беларуси и России вновь созвонились и обсудили поставки газа и нефти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
31.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика