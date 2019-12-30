Новогодние и Рождественские чудеса «Удивил, так удивил!»

Источник материала: Ивьевский край

И, все-таки, убеждаемся в этом вновь и вновь, самый щедрый и добрый Дед Мороз – это государство. И не только в отношении детей, которых буквально задаривают подарками и истинным волшебством в эти чудесные, наполненные любовью и теплом, праздники. В последний день уходящего 2019 года такое волшебство ощутили два учреждения района: Ивьевская центральная районная больница и Ивьевский центр культуры и досуга.

… В 10 утра на площадке около отделения скорой медицинской помощи собрались ее сотрудники, а также представители администрации больницы, медицинские работники других отделений больницы. Собрались, чтобы встретить дорогих гостей: председателя Ивьевского районного исполнительного комитета Александра Ивановича Булака, заместителя председателя райисполкома по социальной сфере Лидию Войтеховну Носуль, начальника финансового отдела райисполкома Франца Вацлавовича Мартинкевича. Гости и в самом деле были очень щедрыми, дорогими. Их подарок, украшенный разноцветными воздушными шарами, стоял около входа в отделение скорой медицинской помощи. Это была новенькая машина скорой помощи, с укомплектованным по всем медицинским правилам и параметрам салоном для перевозки больных.

Обращаясь к собравшимся, Александр Иванович Булак поблагодарил медицинских работников за их самоотверженный и благородный труд, отметил, что в органы районной власти не поступают нарекания населения на работу врачей и среднего медицинского персонала района. И это радует. Радует, что коллектив центральной районной больницы добросовестным трудом отвечает на все заботы о нем. А они в последние годы весьма ощутимы. Созданы прекрасные, комфортные условия для работы врачей и медсестер, для их пациентов. Появилось новое лечебное и диагностическое оборудование, почти все здания больницы претерпели серьезный ремонты, территория прекрасно благоустроена.

















Да, отметил глава районной власти, на это ушли и уходят и серьезные финансовые средства, но нельзя экономить на здоровье людей. Оно превыше всего.

Новый автомобиль для скорой медицинской помощи из средств бюджета – прекрасное приобретение для больницы. И, как сказал председатель райисполкома и подтвердил начальник финансового отдела, в бюджете следующего 2020 года будет запланирована покупка еще одной подобной автомашины.

Врач (заведующий) отделения скорой медицинской помощи Дмитрий Ренардович Грецкий в беседе с нами отметил, что трудно переоценить этот предновогодний дар районной власти. Отделение скорой медицинской помощи, некогда станции скорой медицинской помощи Ивьевской центральной районной больницы, работает с 1948 года. И всегда здесь трудились самые ответственные, самые профессиональные врачи и фельдшеры, люди, способные на самопожертвование ради спасения человеческой жизни.

В настоящее время на территории Ивьевского района расположено 370 населенных пунктов, в том числе город Ивье и городской поселок. Юратишки.

Медицинская помощь населению района оказывается тремя круглосуточными фельдшерскими бригадами, выезды осуществляются только одним фельдшером: 2 бригады СМП в г. Ивье, на базе Ивьевской ЦРБ и 1 бригада – в г.п. Юратишки, на базе Юратишковской ГБ.

Автопарк отделения скорой медицинской помощи насчитывает 6 автомобилей, 3 из которых находятся в эксплуатации свыше 5 лет. И новый автомобиль - это великая радость и помощь для отделения и всей больницы.

хххххх

Вслед за районной больницей гостей с подарками встречали работники культуры, которые собрались возле Ивьевского центра культуры и досуга. Собрались коллективы центра, Ивьевской детской школы искусств, районной библиотеки. Случай больше, чем оправданный для такого большого сбора, Получать подарки всегда приятно и радостно. Тем более такой подарок! Новенький микроавтобус в сиянии свежих красок и ярких воздушных шаров стоял на изготовке.

Александр Иванович Булак в своем выступлении отметил, что районная власть изыскивает средства, чтобы поддержать людей такой нужной, такой сложной профессии, которые занимаются нелегким, ненормированным трудом, создавая людям прекрасные праздники и такое же настроение, а также положительный имидж всему району. И новый микроавтобус – это очень нужное дело. Больше не придется занимать транспорт, чтобы доставить артистов к месту их очередного концерта или проекта. А творческих дел у ивьевских культработников много. Это и брендовые праздники, которые стали традиционными и привлекают внимание все большего количества зрителей, это и целый праздничный сезон артистов народного театра игры «Зеленый фургон», которые в эти дни фактически живут в лесу возле Залеек, давая по 5-6 представлений в день для детей и взрослых со всей Беларуси.

















…Внезапно новый микроавтобус уехал со своей торжественной стоянки, но, сделав круг возле главной елки района, вдруг появился уже с Дедом Морозом и Снегурочкой. Главный виновник новогодних торжеств приветствовал всех собравшихся, поздравил с наступающим Новым 2020 годом, пожелал здоровья и благополучия, счастья и мира. И сказал удивительные и такие точные слова в адрес председателя райисполкома и подарка от районной власти (они были поддержаны аплодисментами): «Удивил, так удивил!».

Добавить нечего, кроме пожелания, чтобы всегда у нашего государства была возможность превращаться в щедрого волшебника, который заботится о людях.

В, ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.