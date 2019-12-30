ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ніколі журналісты сюды не трапляюць, гэта выключная з’ява». Латушко показал уникальное место в Купаловском театре

31.12.2019 16:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Необычные места Купаловского театра показали в фильме «Наш 2019-ый»

Ольга Коршун, СТВ:
Этот костюм весит несколько килограммов. Тяжела жизнь артиста. Я думаю, Павлинка была настоящей модницей.

«Ніколі журналісты сюды не трапляюць, гэта выключная з’ява». Латушко показал уникальное место в Купаловском театре

Не так-то просто стать той самой купаловской Павлинкой. Этот проект явно «не трещит по швам», всё буквально «сошлось». Интересно, как оценит новый состав директора театра. 

Ольга Коршун:
Я не зря нарядилась в костюм Павлинки. Этот спектакль не сходит с вашей сцены лет 70?

«Ніколі журналісты сюды не трапляюць, гэта выключная з’ява». Латушко показал уникальное место в Купаловском театре

Павел Латушко, директор Национального академического театра имени Янки Купалы:
75! Гэта тэатральны феномен. Гэта пацвердзіла Рада па ахове гісторыка-культурнай спадчыны, міністерства культуры нашай краіны, упісаўшы «Паўлінку» у нацыянальную спадчыну. Для нас гэта вельмі пачэсна, вельмі важна. Але нам здаецца, гэта лагічна. Упершыню у гісторыі нашай краіны тэатральная пастаноўка, спектакль трапіў у спіс гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі.

Пинигин о спектакле «Павлинка»: «В нём есть какая-то теплота, праздничность. Он живёт не потому, что мы его держим изо всех сил»

Як і у «Паўлінцы», у самім тэатры шмат невідавочнага. Мы карыстаемся  службовым становішчам і ладзім сваю закулісную імпрэзу.

Ольга Коршун:
Вы заўважылі, што я пачала гутарку на рускай мове, а потым перайшла на беларускую?

Павел Латушко:
Вы пачалі размаўляць па-беларуску, там што знаходзіліся на сцэне Купалаўскага тэатра, намоленай сцэне купалаўцаў.

Што я?! У Купалаускім у гэтым годзе па-беларуску загаварыў Шэкспір,  і нават тэхніка рухаецца у нацыянальным накірунку. 

Ольга Коршун:
Беларускамоўны ліфт.

Павел Латушко:
Запрашаем у Купалаўскі. Нават ліфт размаўляе па-беларуску.

Яшчэ адно сакрэтнае месца. Тут літаральна праліваюць свет на мастацтва.

«Ніколі журналісты сюды не трапляюць, гэта выключная з’ява». Латушко показал уникальное место в Купаловском театре

Павел Латушко:
Ніколі журналісты сюды не трапляюць, гэта выключная з’ява,калі выможаце паглядзець з вышыні птушынага палёту, палёту мастацтва, творчай думкі усё тое, што адбываецца на сцэне.

Згодна: з вышыні сапраўднага мастацтва многае раскрываецца з іншага боку. А афіша Купалаўскаго ва усе часы як люстэрка нашага жыцця.

Пластический спектакль о Шагале и театр.doc. Чем ещё Купаловский удивит в новом сезоне

Якія падзеі 2019 знайшлі ўвасабленне на сцэне?

Ольга Коршун:
Талерантнасць?

Павел Латушко:
«Талерантнасць» – гэта сучасная французская драматургія. Гэта паказвае праблематыку, праз якую праходзяць Францыя і Еўропа, у цэлым — міграцыя, праблематыка бяспекі, суіснавання, і таксама, як суіснуюць бацькі і дзеці, і розные пакаленні. Так што гэта – тыя працэсы, якія адбываюцца ў нашым жыцці, і тыя працэсы,якія адбываюцца сёння ў свеце, Еўропе.

Якраз, паказваючы падобную пастаноўку, мы паказываем і на прыкладзе, якая сітуація у Беларусі, а яна спакойная, стабільная, мы суіснуем, размаўляем і маем нармальны дыялог.

Дарэчы, у гэтым годзе Купалаўскі не раз пацвердзіў, што мастацтва – гэта таксама дыпламатыяа. Аншлагі сабралі нават у культурнай сталіцы Еўропы.

«Ніколі журналісты сюды не трапляюць, гэта выключная з’ява». Латушко показал уникальное место в Купаловском театре

Павел Латушко:
Калі ў Парыжы 6 снежня, нягледзячы на тое, што там былі маніфестацыі, сабраўся аншлаг на спектакль «Ураджай» пра нашыя беларускія яблыкі. Былі авацыі, нашых артыстаў запрашалі і запрашалі ізноў на біс. Гэта сведчанне і ацэнка нашай працы.

Ольга Коршун:
І нашай культуры!

Павел Латушко:
І нашай культуры!

Итоги года подведут журналисты СТВ в фильме «Наш 2019-ый» 31 декабря в 22:40.  

Люди в материале: Павел Латушко
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необычные места Купаловского театра показали в фильме «Наш 2019-ый».  Ольга Коршун, СТВ:Этот костюм весит несколько килограммов. Тяжела жизнь артиста. Я думаю,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чем запомнился 2019-й в Минской области? Подводим итоги года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
31.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика