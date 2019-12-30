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«Ніколі журналісты сюды не трапляюць, гэта выключная з’ява». Латушко показал уникальное место в Купаловском театре
Источник материала: СТВ
Необычные места Купаловского театра показали в фильме
Ольга Коршун, СТВ:
Не так-то просто стать той самой купаловской Павлинкой. Этот проект явно «не трещит по швам», всё буквально «сошлось». Интересно, как оценит новый состав директора театра.
Ольга Коршун:
Павел Латушко, директор Национального академического театра имени Янки Купалы:
Як і у «Паўлінцы», у самім тэатры шмат невідавочнага. Мы карыстаемся службовым становішчам і ладзім сваю закулісную імпрэзу.
Ольга Коршун:
Павел Латушко:
Што я?! У Купалаускім у гэтым годзе па-беларуску загаварыў Шэкспір, і нават тэхніка рухаецца у нацыянальным накірунку.
Ольга Коршун:
Павел Латушко:
Яшчэ адно сакрэтнае месца. Тут літаральна праліваюць свет на мастацтва.
Павел Латушко:
Згодна: з вышыні сапраўднага мастацтва многае раскрываецца з іншага боку. А афіша Купалаўскаго ва усе часы як люстэрка нашага жыцця.
Якія падзеі 2019 знайшлі ўвасабленне на сцэне?
Ольга Коршун:
Павел Латушко:
Дарэчы, у гэтым годзе Купалаўскі не раз пацвердзіў, што мастацтва – гэта таксама дыпламатыяа. Аншлагі сабралі нават у культурнай сталіцы Еўропы.
Павел Латушко:
Ольга Коршун:
Павел Латушко:
Итоги года подведут журналисты СТВ в фильме «Наш 2019-ый» 31 декабря в 22:40.
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«Ніколі журналісты сюды не трапляюць, гэта выключная з’ява». Латушко показал уникальное место в Купаловском театре
Необычные места Купаловского театра показали в фильме «Наш 2019-ый». Ольга Коршун, СТВ:Этот костюм весит несколько килограммов. Тяжела жизнь артиста. Я думаю,...
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