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Чем запомнился 2019-й в Минской области? Подводим итоги года
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2019 год выдался богатым на яркие события и незабываемые эмоции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Немало и достижений – увеличили экономические показатели, экспорт товаров и услуг центрального региона составил более 10 миллиардов рублей, а труженики села намолотили более 2 миллионов тонн зерновых.
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Новости Беларуси. 2019 год выдался богатым на яркие события и незабываемые эмоции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Немало и достижений – увеличили...
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