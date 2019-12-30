ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко поручил обеспечить поставку нефти из альтернативных источников

31.12.2019 17:01 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 30 декабря лидеры стран договорились поручить правительствам в ближайшие дни организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу до конечного принятия решений президентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

31 декабря Александр Лукашенко провел совещание с руководством нефтехимического комплекса страны, на котором обсуждали тему поставок и переработки черного золота. 

Александр Лукашенко поручил обеспечить поставку нефти из альтернативных источников

Как отметил глава государства, участники этой встречи должны более детально обсудить соответствующие вопросы, учитывая, что состоялись два телефонных разговора с президентом России. По итогам совещания во Дворце Независимости даны несколько поручений.

Во-первых, в ближайшие часы завершить переговоры и заключить контракты на поставку нефти в Беларусь. Во-вторых, задействовать альтернативные источники для поступления в страну этого сырья. 

Александр Лукашенко поручил обеспечить поставку нефти из альтернативных источников

Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:
В развитии телефонных разговоров глав государств Александром Лукашенко поручено в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь и заключить контракты на поставку нефти в Беларусь с целью бесперебойной работы двух наших нефтеперерабатывающих заводов. Чем мы сейчас и займемся. Параллельно дано четкое поручение обеспечивать поставку в ближайшие дни из альтернативных источников нефти. Прежде всего железнодорожным транспортом с портов Балтики. А также задействовать для поставки альтернативной нефти нефтепровод «Дружба». Чем мы будем в ближайшие дни заниматься.

В 2020 году наша страна намерена закупить у России около 20 миллиардов кубометров газа и около 24−25 миллионов тонн нефти. 

Люди в материале: Александр Лукашенко, Андрей Рыбаков
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 30 декабря лидеры стран договорились поручить правительствам в ближайшие дни организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ніколі журналісты сюды не трапляюць, гэта выключная з’ява». Латушко показал уникальное место в Купаловском театре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
31.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика