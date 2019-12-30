Поговорив с Путиным о нефти, Лукашенко собрал срочное совещание

Белорусский лидер уточнил, что совещание проводится по результатам телефонных переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись 30 и 31 декабря. Так, в ближайшие часы поручено завершить переговоры по поставке нефти из России и заключить соответствующие контракты для обеспечения бесперебойной работы белорусских НПЗ.





При этом А. Лукашенко также поручил обеспечить доставку нефти из других источников, в частности, из портов на Балтике по железной дороге и рассмотреть возможность альтернативных поставок с использованием нефтепровода «Дружба».





Напомним, 30 и 31 декабря gрезиденты Беларуси и России провели телефонные переговоры и договорились поручить правительствам в ближайшие дни организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу. Уточнялось, что в случае, если до 1 января стороны не успеют договориться, будет действовать компромиссный промежуточный вариант условий поставок. В таком случае для принятия окончательного решения А. Лукашенко и В. Путин встретятся после праздников ориентировочно в середине января.





Тем временем агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что с 1 января поставки нефти в Бларуь могут быть прекращены.