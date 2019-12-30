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Поздравление SlutskGorod и слуцких водителей с Новым годом. Видео

31.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Почти каждый год SlutskGorod снимает оригинальные поздравления с Новым годом. На этот раз случчан поздравили обычные водители - мы совместно с автоканалом «Без тормозов в Слуцке» выстроили из машин снежинку и сняли это с высоты.

Почему автомобильная тематика? Во-первых, потому что подобные флешмобы стали уже мейнстримом, а в Слуцке такого ещё никто не делал. Во-вторых, «Без тормозов» стал своеобразным центром взаимопомощи, поставщиком информации о дорожной обстановке. Как оказалось, дорожные службы оперативно реагируют на сообщения в канале.

И, наконец, мы проводим параллель между дорогой и самой жизнью. Та и другая не прощают ошибок, и никогда не знаешь, что тебя ждёт за следующим «поворотом». На дороге, как в жизни, очень важны взаимоуважение и верные люди, которые всегда могут прийти на выручку и подставить крепкое плечо. Именно поэтому мы желаем вам настоящих людей рядом. 

Держитесь вместе, помогайте друг другу и будьте во всём счастливы! Ваш SlutskGorod.

Вступить в группу «Без тормозов в Слуцке» в Viber можно по ссылке: https://invite.viber.com/?g2=AQBmLKCBUyojn0gp... 


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Почти каждый год SlutskGorod снимает оригинальные поздравления с Новым годом. На этот раз случчан поздравили обычные водители - мы совместно с автоканалом «Без тормозов...
 
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