Температура воздуха ночью составит от 5 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем ожидается от минус 3 до плюс 3.
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Ветрено и до 3 градусов тепла будет в Беларуси 1 января
31.12.2019 18:45 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от 5 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем ожидается от минус 3 до плюс 3.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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