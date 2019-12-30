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Ветрено и до 3 градусов тепла будет в Беларуси 1 января

31.12.2019 18:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Ветрено и до 3 градусов тепла будет в Беларуси 1 января
Фото из открытых источников

Ветрено и до 3 градусов тепла будет в Беларуси 1 января Почему, когда идет снег, погода зимой кажется теплее?
По информации синоптиков, в предстоящие сутки в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Днем будет без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, ночью и утром местами порывы ветра усилятся до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 5 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем ожидается от минус 3 до плюс 3.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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