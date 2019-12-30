Красота спасет. Посмотрите, какие невероятные красавицы помогают бездомным животным Беларуси

Источник материала: Tut.by

Мы задумывали этот фотопроект, как разбивающий стереотипы о женщинах, которые помогают животным. Ну, знаете: одинокая женщина и 40 котов, «зоошиза», «сумасшедшая бабка-кошатница».

Глядя на героинь этого проекта, вы вряд ли вспомните хоть одну из этих фраз — они красивы, молоды, успешны. Но! Как оказалось, это не мешает даже им каждый день сталкиваться со стереотипами и, несмотря на это, продолжать делать то, что для них важно. Сегодня — знакомим вас с прекрасными женщинами и их друзьями.

Телеведущая Катерина Воловик и кот Мотя











История Катерины Когда Катерина Воловик несколько лет назад призналась на всю страну, что готовится к рождению ребенка в одиночестве, она сделала шаг, после которого любые обсуждения за спиной не слишком-то заботят. Так что отчего бы и не признаться, что дома у нее сейчас шесть котов, собака и дети, которые в них души не чают. О тех, кто чувствует чужую боль — К тому моменту, как в моей жизни появился Мотя, у меня уже было двое детей, две собаки и четверо котов. Парочка бросилась мне под машину, один — пришел сам и уселся на пороге дома. В общем, выхода у меня не было. Ну, а про Мотю я прочла в соцсети: знакомая написала, что кто-то выбросил у подъезда целый букет белых котят. Сама не успела опомниться, как написала: «Забираю двух». Теперь в общей сложности у меня шесть котов. Я не делаю это специально! Но когда у тебя болит душа, пройти мимо не получается. У многих получается?.. Да, вы правы. Но, наверное, когда человек знает, что такое боль, он способен распознать это и в других. И если ему приходилось просить помощи, он рассмотрит сигнал sos — даже когда его подает кот. Спасенные животные забирают много любви и энергии, но отдают ее в стократном размере. Посмотришь им в глаза — и день начинается по-другому. О дружбе между детьми и животными — Когда я осталась одна со старшей дочерью, дала интервью газете, где сказала, что готова растить дочь в одиночку и счастлива, что она появится на свет. Меня многие осудили: зачем ты такое афишируешь, все напоказ, это не то, чем стоит гордиться… Но знаете, что было потом? Мне полетели личные сообщения от женщин, которые писали: «Спасибо, что поделились своей историей, это очень важно». Это были матери-одиночки, которые стыдились своего положения, не знали, как жить дальше. После той истории какие-либо стереотипы и чужие оценки мало меня заботят. Сколько раз я слышала: «Как это у тебя дети рядом с собакой ползают?». А я уверена: дети должны расти рядом с животными. Это воспитывает в них ответственность, заботливость, а главное — милосердие. И мои, рядом с котами и собаками — с пеленок. Никаких проблем, никаких аллергий! Только большая дружба. Спасибо моим питомцам: думаю, что не без их помощи мои дети растут хорошими людьми. О косоглазом герое съемки — Иногда мне даже страшно: когда Мотя смотрит на меня, кажется, что он меня понимает и больше того — сейчас начнет со мной разговаривать. Вглядываюсь в эти косые голубые глаза — и кажется, что там целая книга, пока мной не прочитанная. Мотя еще не позволил мне познакомиться с собой так близко, чтобы я разгадала эту тайну. (Улыбается.) О том, мы до сих пор не решили проблему с бездомными животными — Я думаю, что проблема с бездомными животными все еще не решена в Беларуси в силу нашей ментальности. Не могу сказать, что белорусы — злые люди… Отнюдь! Но у нас нет культуры относиться к животному, как к разумному, восприимчивому существу. Только сейчас люди, да и то — не все, начинают осознавать, что животное — это ответственность. А еще нужно, чтобы прошло достаточно времени для того, чтобы все научились эту самую ответственность брать на себя. Включить бы нам в школьную программу дисциплину, где человека учили бы быть человеком…

Депутат Мария Василевич и собака Муха











История Марии После того, как 22-летняя «Мисс Беларусь» Мария Василевич стала депутатом, она, как признается сама, превратилась в идеальную мишень для всех существующих стереотипах о женщинах. Конечно, ее интерес к теме зоозащиты также был воспринят превратно: «девушка решила „попиариться“ на слезливой теме». О том, почему животные для Марии — совсем не пиар-стратегия, а важная часть жизни, она рассказала нам в компании волонтерской подопечной, собаки Мухи. О том, почему это важно — Животных я очень люблю: моей первой большой детской мечтой была собака. Все детство я провела у бабушки в деревне, где все время была в окружении живности, и, мне кажется, еще тогда интуитивно понимала, что каждый из них совсем не «имущество». (На сегодня в законодательстве за животными закреплена именно такая формулировка, — Прим. редакции) Это создания, которые все понимают, все чувствуют и пытаются общаться с нами, как умеют. Потребительское или жестокое отношение к животным, сколько себя помню, вызывало у меня внутренний протест. Я всегда пыталась принести с улицы то котенка, то щенка: родители меня за это ругали, поэтому всё, что оставалось — подкармливать их и ждать, когда я вырасту и смогу сделать что-то большее. Сегодня дня не проходит, чтобы ты не столкнулся с этой бедой: достаточно зайти в соцсети — и ты обязательно увидишь новое сообщение о животном, с которым жестоко обошелся человек. Это не выходит из моей головы. Я уже слышала фразу «лучше бы помогли людям», но не верю, что если мы будем закрывать глаза на жестокость по отношению к животным, у нас получится создать гуманное общество. О законе — То, что закон нужен, как мне кажется, очевидно всем, но проблемы начинаются на этапе его согласования с различными ведомствами, министерствами. Возникает много противоречий: в том числе и с зоозащитниками. Пользуясь случаем: понимая ваше нетерпение и требовательность, я очень прошу пойти на диалог. Чтобы ситуация изменилась, нам нужно прийти к консенсусу, понять, что у нас общая цель. Нам точно нужна программа чипирования и стерилизации, усиление ответственности за жестокое обращение с животными. Правда, важно проводить психиатрическую экспертизу, потому что, на мой взгляд, человек, который стал живодером, не может быть адекватен. Также я против контактных зоопарков и цирков с животными — это моя личная человеческая позиция. Я считаю это издевательством и выступала бы с инициативой их закрытия. Думаю, нужно также пересмотреть, насколько финансово состоятельна ГП «Фауна города» и оценить, можно ли модернизировать то, что она делает. Если на содержание и последующее убийство животных идут те же деньги, что и на стерилизацию, не вижу причин, по которым нельзя их перенаправить на более гуманное и рациональное дело. Кроме того, чтобы воспитывать здоровое отношение к животным, мы можем попробовать ввести факультатив об ответственном отношении к питомцам в школах или включить хотя бы несколько часов по этой теме в дисциплину «Человек и мир». Своей главной задачей я вижу наладить диалог между всеми заинтересованными сторонами и сделать так, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки. О подруге по съемке — Муха, волонтерская подопечная, с которой я познакомилась на съемке — удивительное существо. В ней умещается столько радости и любви к жизни. Я благодарна волонтерам, которые дают животным с инвалидностью шанс жить. Никто не говорит о принуждении к жизни, о ежедневной боли — это исключено.

Но есть вот такие Мухи: животные, которые, несмотря на травмы, живут полноценно. Муху, поверьте, совершенно не смущает ее коляска: нужно видеть, с какой скоростью она нарезает круги по фотостудии. Совершенно непоседливая модель, но я ей абсолютно очарована. О социальных сетях и стереотипах — Я уже загрузила парочку фотографий Мухи в Инстаграм, и сразу появились вопросы: как помочь собаке? То есть, люди хотят заниматься благотворительностью, но часто не знают, как к этому подступиться — и здорово, что социальные Сети могут стать их проводником к животным, которые нуждаются в помощи. Я, если честно, думаю, что в благотворительности есть и эгоистическое начало: это один из лучших способов получить удовольствие от того, что ты сделал то, что считаешь важным. Главное, использовать социальные сети правильно… Мне вот в соцсетях писали многое… (Улыбается.) Стало ясно, что если девушка красивая, она не может реализоваться ни в одной сфере, и максимум ее способностей — следить за своим лицом. Она не должна развиваться, ее место — в последнем ряду.

Если женщина не согласна с таким сценарием и претендует на большее, оказывается, что за этим кто-то стоит и у нее есть влиятельный покровитель. Либо ей просто повезло — возможно, потому что она, как мы помним, красивая. Я попадаю сразу под несколько категорий, которые вызывают вопросы: и женщина, и молодая, и выиграла в конкурсе красоты. А еще и появилась рядом с президентом! Инфоповоды есть, все сложилось, идеальная боксерская груша готова. (Смеется.) Но я верю, что большинство людей — не такие. Что они мыслят иначе. И будет безответственно с моей стороны опустить руки и остановиться из-за такой глупости. В тот период, когда меня обсуждали особенно оживленно, в моей жизни было много дел — и это спасало. Хотя часто не удавалось отключить эмоции, и было очень обидно. Вопрос «за что?» возникал до того, как подключалась моя рациональная часть. Видимо, это обратная сторона жизни девушки, которая хочет найти себя и делать то, что для нее важно.

Певица Алена Ланская и ее «Малой»











История Алены Алена — девушка решительная и сильная. И все же был период, когда даже ей казалось: публично говорить о том, что она помогает животным — это стыдно. Почему она перестала скрывать от посторонних глаз чуткую и ранимую часть своей натуры — в ее истории. О сильных мужчинах, которые не боятся быть слабыми — В детстве я жила в небольшом районе, где был двухэтажный застрой. С одной стороны, уютно, как в песне «Городок». С другой — много животных на самовыгуле, а значит, много котят и щенков… Я присматривала за ними, кормила их, и все в нашем районе знали, что это Алёнины подопечные. Когда мы с мамой принесли домой первую нашу кошку, папа долго с нами не разговаривал. А потом стал первым человеком, который бежал к ней со всех ног в случае болезни, вез к ветеринару, выхаживал, как родное существо. И я всегда задаюсь вопросом: что мешает мужчинам сразу открыться, признать, что в них есть нежность и любовь? Неужели они видят в этом слабость? Мне кажется, что мужчина, который любит животных и признается в этом, в несколько раз сильнее прочих. И он, думаю, не способен на жестокость. О друге, с которым приехала на съемку — У меня есть две кошки — и, признаюсь, многие подписчики лайкают их фотографии чаще, чем мои песни. (Улыбается.) А еще я занимаюсь пристройством тех, кто сами встречаются на моем пути и просят помощи. Животные — это мои энергетические батарейки. Они не умеют увиливать, хитрить, не знают, что такое условности. Это личности, которых нужно принимать, уважать и ждать, что они сами придут к тебе с открытым сердцем. Сталкиваясь с тем, как много бездомных животных и в каком они состоянии, понимаю: мы находимся у критической черты. Нам нужен закон и переломные изменения в обществе. Это время фастфуда в мыслях и ценностей инстаграма должно закончиться. Я, кстати, не адепт социальных сетей, но нашла в них неоспоримый плюс: регулярно выкладываю туда информацию о животных, и верю, что вода камень точит. Сейчас я рассказываю подписчикам о моем новом подопечном. Это котенок, который нашел меня, когда я возвращалась с гастролей. Он сидел прямо на дороге и чуть не попал под колесо машины. Как он там оказался — совсем один, под дождем, в лесу? Был совсем крошечным: кожа да кости. А теперь он уже возмужал, поверил в себя, и периодически старшие кошки проводят с ним воспитательные процедуры. Кажется, как и многим мужчинам ему частенько достается от женщин (Смеется.) Малыш очень харизматичный, любопытный и бесстрашный добряк. Людей, которые с ним ласковы, он воспринимает, как родителей. И сейчас я ищу тех, кто сможет в полной мере назвать себя его семьей. О взрослых девочках, которые выбирают быть собой — Всякий раз, когда я пишу объявление о пристройстве животных, мне обязательно прилетают комментарии: «Когда ты уже выйдешь замуж?», «Иди рожай!» — и прочие вариации на эту тему. Восхищаюсь тем, как сильно посторонних людей волнует моя личная жизнь и ее взаимосвязь с котами. Меня удивляет, насколько социальные сети стерли границы, дали людям возможность вторгаться в чужое личное пространство и раздавать оценки. На такое всегда хочется ответить: перед тем, как дать кому-то оценку, адекватно оцени свои поступки, взгляни в зеркало и ответь на вопрос: «Кто я? И что я делаю в этом мире, чтобы что-то изменить?». Я пришла к этому не сразу. Какое-то время сама считала свое отношение к животным каким-то изъяном, о котором не стоит говорить публично. Но я, слава богу, уже взрослая девочка и не готова скрывать то, что составляет важную часть моей личности.

IT-специалист Алена Кравченская и бородатая девочка Хайди











История Алены Алена — айтишница и лучшая подруга собаки Хайди. Как у девушки, которая всегда была про здравый смысл и карьеру, сдали нервы — и она посвятила несколько месяцев своей жизни выхаживанию щенят, несмотря на то, что все крутили пальцем у виска — в ее истории. О том, как принять решение, когда все уверены, что ты сошла с ума — Пару лет назад я подписалась на несколько сообществ помощи животным. Читала эти объявления каждый день и чувствовала, что внутри нарастает ужас и ощущение: «Надо что-то делать!». А что делать — непонятно. Так и сидишь: не читать это невозможно, что-то изменить — тоже. В этом своем сентиментальном настроении, во время минутной слабости, так сказать, я встретила у гаражей пять щенков. Сначала ездила их кормить, уговаривая себя, что это мой максимум. А потом начались дожди… Меня отговаривали все. Говорили, что забирать домой столько собак — это безумие, что я неадекватно оцениваю свои силы, что всем не поможешь. Но… Я забрала домой этих мелких, грязных созданий. Отчасти люди были правы: я не представляла, что такое маленькие щенки дома. Думала, они лягут в рядок красиво, я их отфоткаю — и быстренько раздам в добрые руки. Ага… (Смеется)

Щенок — простой механизм: он ест, плачет, тусит, тусит, плачет и ест — это бесконечный цикл. А в жизни так: ты не спишь, работаешь из дома, потому что ездить в офис — нереально, а вменяемые люди не спешат обрывать твой телефон с просьбой вручить им щеночка. Но отделалась я легко: пристроила всех, кроме вот этой, бородатой. (Улыбается) О том, почему невозможно пройти мимо Хотя я обещала себе, что на этом — всё, через некоторое время забрала с улицы беременную кошку. Я искала для себя ответ на вопрос, почему не могу пройти мимо, почему мне так невыносимо больно. Возможно, потому что животные ничем не могут себе помочь, они даже попросить помощи не могут. А сделали это мы: сами приручили, сами разводили, сами бросаем, сами убиваем. Пожалуй, это одна из немногих сфер, где всё зависит от нас. И я хочу исправить хотя бы то, что в моих силах. О том, что значит быть человеком, у которого есть собака Любовь к собаке — это какой-то абсолют, что-то безусловное, чистое и априори бескорыстное. Иногда ловлю себя на не свойственной для меня всепоглощающей нежности, когда смотрю на Хайди. Правда, это чувство пришло не сразу: мне нужно было время, чтобы привыкнуть, что я — человек, у которого есть собака. Это особое чувство, в нем много ответственности, открытий… и ограничений. Я много куда не могу пойти с Хайди, потому что мы все еще живем в обществе, где не хотят принимать животных. При этом в любой европейской стране это вообще не проблема: ты можешь быть с собакой в магазине, кафе, торговом центре и даже на специальных, собачьих, пляжах. Про стереотипы об айтишнице и собакоматери — Я нередко сталкиваюсь с такими… поднятыми бровями. Например, когда говорю, что не могу пойти куда-то вечером, потому что меня ждет дома собака. Людям непонятно, зачем молодой девушке себя обременять. У нас ведь, если обременять, то только мужьями и дитями. (Улыбается.) Одна дама на тематическом воркшопе, когда все по кругу представляются и вкратце рассказывают о себе, спросила: «А, ну, то есть, ты вместо мужа решила завести собаку?». Я ответила, что да, вот села, подумала, все взвесила и решила: собака занимает меньше места. Это было очень смешно, но уже не удивительно. К стереотипным оценкам я привыкла еще во времена учебы на факультет прикладной математики и информатики. Преподаватели в годы моего студенчества были настроены очень сексистски, часто звучали некрасивые шутки. И даже педагоги-женщины вели себя так. Могли осмотреть с ног до головы, сделать такую неприятную ухмылочку и сказать: «Деточка, ну скажи честно: ты-то точно ничего не учила?». После этого периода смутить меня разговорами на мой счет — просто невозможно.

Пресс-секретарь футбольного клуба «Динамо-Брест», модель Ольга Хижинкова и диабетик Нафаня











История Ольги С самого детства Оля не была похожа ни на кого из тех, кто ее окружал. И соседи, и родители не понимали, почему она такая. Прошло время, и ничего не изменилось: люди по-прежнему считают, что эта «болезнь», связанная с животными, пройдет. Почему этого не случится, Оля расскажет сама. О деревенском детстве — Мое первое воспоминание о животных связано с кроликами. Я не задавалась вопросом, для чего они, просто любила с ними играть, приходила к ним при первой возможности. Однажды утром проснулась и увидела на распорке кроличью шкуру. Пазл сложился. Я перестала заходить в крольчатник, отдалилась от бабушки с дедушкой и появилось это чувство тоски, которое со мной до сих пор. Я поэтому всегда чувствовала себя изгоем. Для меня это было дикостью: заводят поросенка, называют его Борькой, трогают смешной хрюкающий пятак, а потом пускают его под нож, как отработанный материал. Или вот: собака не охраняет двор, а радуется тому, что кто-то пришел? Значит, надо ее пристрелить. Мы поработили все живое на земле — и очень скверно, с максимальным цинизмом этим распорядились. Я не всегда могла это сформулировать, но чувствовала с детства. Родители не понимали, что со мной, долгие годы. Соседи не понимают до сих пор. (Улыбаются.) О том, что было после победы в «Мисс Беларусь» — Я не буду перечислять все, что обо мне говорили после конкурса, потому что это очень смешно. Ну, как минимум: что родители у меня миллионеры, а парень (нынешний муж — Иван) связан с преступным миром, за счет чего и я в этой жизни неплохо устроилась.

Это странное чувство, когда планка по отношению к тебе изначально занижена и многого от тебя не ждут. С другой стороны, повторюсь, эта планка находится так низко, что ее очень легко переступить и получить реакцию: «Ой, а вы, оказывается, совсем не такая, как мне казалось». То есть, с одной стороны, модельный бизнес и участие в конкурсе красоты — это клеймо на всю жизнь и страх, что большего «достижения» у тебя уже не случится, по крайней мере, в глазах окружающих. С другой стороны, эта победа и рост интереса ко мне дали возможность говорить о важных для меня вещах, о том, что я называю смыслом жизни. О диабетике Нафанечке — Мы нашли Нафаню на оживленной трассе «Минск-Новополоцк». Жизнь его не баловала. Поэтому всякий раз, оказываясь в новом месте, будь это квартира, фотостудия или кабинет врача, он остается спокойным и несокрушимым как скала: «Бывало и пострашнее». Это кот с характером самого верного пса: считает своим долгом провожать и встречать всех обитателей дома, смотреть с обожанием, не сводя своих влюбленных слегка раскосых глаз, охранять сон и напевать колыбельную. Недавно у Нафани диагностировали диабет. Сейчас он проходит курс лечения. Честно говоря, мы прекрасно понимаем, что шансов найти дом для нашего пушистого друга с таким диагнозом немного. Еще меньше — найти действительно ответственного человека. Но мы все-таки попробуем. О том, почему Оля не говорит, сколько животных у нее дома — Не говорю, потому что не хочу давать людям повод обсуждать и осуждать меня. Зачем толкать их на такую низость? Я просто ограждаю их от лишних переживаний. Сталкиваюсь ведь с этим постоянно: даже в доверительной беседе рассказав, какое место в моей жизни занимают животные, вижу квадратные глаза и слышу фразу «ну, ничего, ты родишь — и все в твоей жизни исправится к лучшему». (Улыбается.) Я, кстати, очень люблю детей, и совершенно не понимаю, как этому может помешать любовь к животным. Главное, что муж меня понимает и поддерживает, он абсолютно такой же, как я. Нам не нужно переживать, что дома кто-то осудит, не поймет и скажет «неси обратно на улицу».

Грумер, модель Анжелика Скоморох и друг ее детства Пончик











История Анжелики Вся жизнь Анжелики с детства крутится вокруг животных: с ними связана ее работа, главное дело жизни и даже режим питания. Каково быть такой странной девочкой, и как животные «чистят» ее окружения, она рассказала сама. О том, как она начала «собирать котов» — Мне кажется, сострадание к животным передалось генетически от мамы, она такая же. Только за это лето мы с ней пристроили с десяток котят, а за всю жизнь, наверное, около сотни будет, точный счет не веду. Первого кота я подобрала в 10 лет: ветеринарной клиники в городе не было, но я вылечила его по книжке. Рассуждаю просто: если животное встретилось на моем пути — это моя карма. Уже научилась выкармливать малышей, делать уколы, ставить капельницы… Каждый раз, когда у меня опускаются руки, спрашиваю себя: «Кто, если не я?». Да, мне будет трудно. Ну, а животное, если я пройду мимо, просто умрет. Конечно, я регулярно слышу, что слишком рано начала собирать котов: ведь у меня еще есть шанс устроить свою судьбу и завести детей. (Смеется.) А я знаю, что мои дети будут расти с животными и тоже, как я в свое время, все время тащить бездомных домой. И я поддержу их в этом. О серьезном товарище Пончике — Пончик в котячестве сам запрыгнул в грузовой автомобиль, который стоял на стоянке. В этом автомобиле сидела моя мама. Так судьба Пончика была определена. (Улыбается.) Он был совершенно круглый, потому его и назвали Пончиком. Оказалось, что живот раздут от паразитов, а вдобавок — вирус, клещи, язвы во рту. Мне удалось его вылечить, хотя он ругался… Кошачьим матом. Кот вырос удивительно благодарным и добрым, кошачьим папой для всех, кто младше и слабее. Он выходил всех котят, что я когда-либо подбирала: грел их, умывал, успокаивал. Это невероятно трогательно. Он прекрасный человек, этот Пончик. О том, почему стыдно признаваться, что ты веган — Вышло так, что с животными связаны все сферы моей жизни. Я не только помогаю бездомным, но и работаю грумером. А еще, в силу этических убеждений, стала веганом. Отказалась от меха, натуральной кожи, стараюсь по максимуму отказываться от косметики и бытовой химии, которую тестируют на животных. И это, конечно, самая благодатная почва для насмешек. Часто вижу отторжение со стороны новых знакомых, и я этому, признаюсь, рада. Животные — прекрасный фильтр. Благодаря им, в моей жизни остаются только те, кто разделяет мои ценности. Например, благодаря помощи животным у меня появилась прекрасная, мудрая и добрая приятельница, которой 70 лет. (Улыбается.)