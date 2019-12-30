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Должны денег стране? С нового года их спишут с вашего банковского счета без спроса

31.12.2019 19:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 1 января 2020 года вступает в силу автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств (АИС ИДО), так было записано в указе №414 «О совершенствовании безналичных расчетов», подписанном еще в 2018-м. У решения много справедливых обоснований, но для должников жизнь станет сложнее.

Должны денег стране? С нового года их спишут с вашего банковского счета без спроса

Внедрение указанного механизма взыскания направлено на исключение случаев многократного списания органами взыскания одной и той же суммы денежных средств со всех счетов должников, автоматизацию и унификацию процессов взыскания денежных средств для всех органов взыскания, сокращение документооборота между органами взыскания и банками.

Под плательщиками понимаются юридические лица, в том числе осуществляющие исполнение их денежных обязательств филиалы, представительства и иные обособленные подразделения юридических лиц, организации, не являющиеся юридическими лицами, а также физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Одновременно с 1 января сами банки прекращают вести картотеки не оплаченных в срок расчетных документов. Всю информацию они должны передать в Нацбанк, который является владельцем системы АИС ИДО. Теперь в ней будет формироваться база неисполненных денежных обязательств плательщика за счет информации, содержащейся в направленных в нее платежных требованиях взыскателей и платежных инструкциях плательщиков на перечисление платежей в бюджет.

На основании этой информации система автоматически будет определять общую сумму неисполненных денежных обязательств плательщика, очередность исполнения расчетных документов, формировать и направлять в каждый банк плательщика электронный документ, содержащий информацию о неисполненных денежных обязательствах.

Несмотря на заявленную в указе дату, все фактически начнет работать с 3 января. Например, вы должны денег в бюджет по «письму счастья» или неоплаченному налогу. АИС ИДО отправляет информацию о долге в банки, где у должника есть счета. Если вы должны 50 рублей, то они замораживаются на каждом из принадлежащих должнику счетов.

Платежные инструкции будут предъявляться к счетам в следующем порядке, согласно Постановлению Совмина и НБ РБ от 28 июня 2019 г. №432/11:

в первую очередь — к текущим счетам в валюте платежной инструкции;

во вторую очередь — к текущим счетам в валюте, отличной от валюты платежной инструкции (с покупкой/продажей);

в третью очередь — к иным счетам в банках, с которых бесспорное взыскание предусмотрено законодательными актами (за исключением специальных счетов, открытых в соответствии с законодательными актами).

То есть ваш штраф в 50 рублей сначала спишут с текущего счета, на который вы получаете, например, зарплату. Если такого счета нет — обратят внимание на валютный счет: продадут валюту по курсу и спишут. Если и такого счета у вас нет, возможно, в банке лежит депозит — заберут оттуда.

Такое списание называется бесспорным. Фактически эту работу долго делали судебные исполнители. АИС ИДО будет работать в режиме реального времени. С этим связаны и ожидаемые трудности в первые дни: по словам представителя одного из коммерческих банков, никто не в курсе, какой вал должников хлынет сразу после Нового года, в какой очередности их будут рассматривать и насколько этот процесс затянется, пока не выйдет на темп онлайн.

Также открытым остается вопрос: если у должника есть счета в нескольких банках, то какие из них будут списывать долг?

Но банки — это самый популярный ресурс поиска денег. В указе также сказано о том, что долг будет «исполняться» через небанковские кредитно-финансовые организации, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», электронные деньги в электронных кошельках.

Кто будет подавать информацию о долгах?

Органы Комитета государственного контроля, налоговые, таможенные органы, Министерство финансов, Фонд социальной защиты населения, органы, ведущие уголовный процесс, иные государственные органы и банки при реализации полномочий, предоставленных им законодательными актами на взыскание в бесспорном порядке денежных средств (электронных денег).

 
Теги: Курсы валют
 
 
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