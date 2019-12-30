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Сотни людей собрались на Оклендском мосту: в Новой Зеландии встретили Новый год

31.12.2019 19:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Пока белорусы только готовятся встретить 2020-й, некоторые государства уже живут в новом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни людей собрались на Оклендском мосту: в Новой Зеландии встретили Новый год

Первым он пришел к жителям Кирибати – это небольшая страна в Тихом океане.

Сотни людей собрались на Оклендском мосту: в Новой Зеландии встретили Новый год

В это же время праздник наступил и на Международной космической станции. К слову, экипаж встретит Новый год 15 раз – именно столько витков вокруг Земли сделает за сутки МКС.

Сотни людей собрались на Оклендском мосту: в Новой Зеландии встретили Новый год

Перевернули лист календаря в Новой Зеландии. Чтобы полюбоваться традиционным фейерверком, сотни людей собрались на Оклендском мосту.

Сотни людей собрались на Оклендском мосту: в Новой Зеландии встретили Новый год

Бокалы с шампанским уже подняли в Китае, в Австралии, на Дальнем Востоке России. Прозвучали и 108 ударов, возвещающих приход Нового года в Японии.

Огромную крысу установили у входа в храм Японии

Сотни людей собрались на Оклендском мосту: в Новой Зеландии встретили Новый год

А вот жители Лондона пока только готовятся загадывать желания под бой Биг-Бена – после долгой реконструкции с башни, наконец, сняли строительные леса.

Сотни людей собрались на Оклендском мосту: в Новой Зеландии встретили Новый год

Во Франции год Крысы встречают при повышенных мерах безопасности. В Париже военных и полицейских на улицах едва ли не больше, чем самих туристов.

На Таймс-сквер зажгли знаменитый хрустальный шар

Заметно позже Новый год встретят на Таймс-сквер. Знаменитый хрустальный шар на этот раз засияет ярче обычного – его украсили новым хрусталем ручной работы.

Сотни людей собрались на Оклендском мосту: в Новой Зеландии встретили Новый год

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Новости мира. Пока белорусы только готовятся встретить 2020-й, некоторые государства уже живут в новом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первым он...
 
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