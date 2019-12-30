Лукашенко поручил решить до 2020 года вопрос поставки нефти из России

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Завершить переговоры с Россией по нефти и начать альтернативные поставки. Такую задачу во вторник поставил Александр Лукашенко перед руководством нефтехимического комплекса Беларуси. Успеть выполнить поручение нужно до конца этого года, передает телеканал «МИР 24».

«Поручено в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Беларуси и России и заключить контракты на поставку нефти в страну с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов», – заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.