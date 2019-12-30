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Лукашенко поручил решить до 2020 года вопрос поставки нефти из России
31.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Завершить переговоры с Россией по нефти и начать альтернативные поставки. Такую задачу во вторник поставил Александр Лукашенко перед руководством нефтехимического комплекса Беларуси. Успеть выполнить поручение нужно до конца этого года, передает телеканал «МИР 24».
«Поручено в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Беларуси и России и заключить контракты на поставку нефти в страну с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов», – заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Нефтяной вопрос сегодня
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