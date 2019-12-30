ГАИ призывает водителей быть осторожными во время гололедицы

Источник материала: Вороновская газета





В связи со сложными погодными условиями Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и осторожными за рулем, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«Во время сильных осадков и недостаточной видимости необходимо двигаться с включенным ближним светом фар, выбирать безопасную скорость и дистанцию, отказаться от резких маневров, которые при неблагоприятной погоде могут привести к созданию аварийных ситуаций. Обязательно следует пристегиваться», — отметили в Госавтоинспекции.

Перепады температуры с осадками создают условия для гололедицы . «Явление в эту пору обычное, но, к сожалению, оно ежегодно сопровождается повышенной аварийностью на дорогах», — добавили в ГАИ.

Из-за гололедицы сцепление шин авто с дорожным покрытием значительно уменьшается, а тормозной путь увеличивается в разы. Кроме того, повышается опасность блокировки колес при торможении. Любое резкое изменение скорости и направления движения может вызвать занос.

Госавтоинспекция убедительно просит участников дорожного движения при обнаружения опасных участков и резкого изменения состояния проезжей части (переметы, обледенения, гололед) незамедлительно сообщать информацию по телефону 102.

«При таких условиях основное для водителя — осмотрительность, низкая скорость и исключительная плавность движений. Торможение практически должно быть ограничено и производиться на включенной передаче. Направление движения менять следует очень осторожно во избежание юза, из которого в гололедицу трудно выйти. Также нужно осторожно прибавлять газ при разгоне, особенно на заднеприводном авто. Поворот необходимо проезжать на постоянной скорости, для чего заранее снизить ее до минимума», — посоветовали в ГАИ . Следует также быть предельно внимательными при проезде продуваемых участков на трассах, а также мостах, путепроводах и эстакадах.

Пешеходам рекомендуется проявлять максимум внимания и осторожности при пересечении проезжей части. Даже на регулируемых пешеходных переходах не надо начинать переход, пока все автомобили не остановятся. Из-за возможного обледенения тротуаров необходимо аккуратно приближаться к краю проезжей части. В темноте же следует обязательно обозначать себя фликерами.

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