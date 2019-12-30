Мышиные истории. Топ-5 мультфильмов и кинокартин, в которых символ 2020 года – в главных ролях

Источник материала: Вороновская газета





1. УСАТЫЙ ПОВАР

Мультфильм «Рататуй» вышел почти 13 лет назад, но крыска-повар Реми до сих пор остается популярным. Не может не улыбнуть веселая история дружбы грызуна с сыном умершего хозяина ресторана – поваренком Лингвини, который не блистает кулинарным мастерством. Реми взял руководство на себя и, спрятавшись под колпаком человека, указывал ему, что и как нужно делать. Это добрая история о дружбе и о том, что даже совсем непохожие характеры могут создать крепкий союз.





2. МЫШОНОК- СЫНОК



Следующая история еще старше, по ней скорее всего будут ностальгировать те, кому за 20. Речь идет о фильме «Стюарт Литтл». История о мышонке, ставшем полноправным членом семьи, вышла в 1999 году. Супружеская пара Литтлов отправляется в приют, чтобы найти братика для их сына. Он, кстати, сам попросил родителей об этом. Как же удивился Джордж, когда мама и папа привезли домой крошечного мышонка в костюмчике, он, ко всему прочему разговаривал. Кстати, роль отца исполнил Хью Лори, который запомнился всем как Доктор Хаус.





3. НЕОБЫЧНЫЙ СОСЕД



Заберемся еще дальше в прошлое и вспомним фильм под названием «Мышиная охота». Молодежь его вряд ли вспомнит, но эта картина 1997 года достойна внимания. Братья Ларс и Эрни Шмунц получают в наследство большой особняк, на вид ветхий и ничего не стоящий. Но, как оказалось, продать его можно за баснословную сумму. Братья решают выставить дом на торги, но прежде им нужно разобраться с небольшой проблемкой. В особняке живет мышь и не собирается уходить. Какие только способы ни придумывали братья, у них ничего не выходило. Чем же все закончилось? Ответ – в конце киноленты.





4. ДАМБО МЫШИНОГО МИРА



В 2008 году Великобритания выпускает мультфильм «Приключения Десперо» про мышонка с огромными ушами, которые создавали ему немало проблем. Но малыш не унывал и был очень храбрым. Он перехватывал сыр из мышеловок, не боялся кошек и любил читать. Вместе с другими героями он показал, что значит идти вперед несмотря ни на что и уметь прощать.





5. НЕИЗМЕННАЯ КЛАССИКА



Мультфильм «Том и Джерри» знают все. Кстати, первая серия вышла в далеком 1940 году. Как видим, с тех пор мышонок и кот не теряют своей популярности. Сюда же можно отнести и картины, связанные с Микки Маусом. Стоит вспомнить и кота Леопольда, который просил мышек Митю и Мотю жить дружно.

Вероника КОЗЛОВСКАЯ https://grodnonews.by/