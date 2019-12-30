|
Александр Лукашенко направил новогодние поздравления зарубежным лидерам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Зарубежных лидеров с Новым годом поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тёплые слова от имени главы белорусского государства направлены руководству Российской Федерации, лидерам стран СНГ, главам других государств в различных регионах мира.
Так, поздравления из Дворца Независимости направлены руководству Азербайджана, Армении, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Украины и Грузии.
За океаном телеграммы от Президента Беларуси получили руководители США, Венесуэлы и Кубы. Поздравления от имени главы белорусского государства направлены руководству Египта, ОАЭ, а также королевским особам Великобритании, Бельгии и Испании. Кроме того, Александр Лукашенко поздравил с праздником руководителей международных и региональных организаций. Послания от имени главы белорусского государства направлены также видным религиозным и общественным деятелям. В адрес Президента Беларуси также поступает много новогодних поздравлений от зарубежных лидеров, глав государств и правительств, а также руководства международных организаций, известных деятелей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Зарубежных лидеров с Новым годом поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тёплые слова от имени главы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)