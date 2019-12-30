Источник материала: Виртуальный Брест

Главным тренером основной команды "Динамо-Брест" в 2020 году станет Сергей Петрович Ковальчук.





Старожил нашего клуба был вместе с командой долгие годы. С 1996 по 2004 в качестве игрока, затем члена тренерского штаба, и, наконец, главного тренера с 2011 по 2012 и с 2013 по 2016 годы. Последние три сезона брестчанин занимал должность спортивного директора клуба.

Для Сергея Петровича в команде знакомое окружение, но при этом новый вызов. Желаем громких успехов и побед вместе со всей семьёй "Динамо-Брест"!