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Сергей Ковальчук – главный тренер "Динамо-Брест"

31.12.2019 21:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Главным тренером основной команды "Динамо-Брест" в 2020 году станет Сергей Петрович Ковальчук.

Сергей Ковальчук – главный тренер "Динамо-Брест"

Старожил нашего клуба был вместе с командой долгие годы. С 1996 по 2004 в качестве игрока, затем члена тренерского штаба, и, наконец, главного тренера с 2011 по 2012 и с 2013 по 2016 годы. Последние три сезона брестчанин занимал должность спортивного директора клуба.

Для Сергея Петровича в команде знакомое окружение, но при этом новый вызов. Желаем громких успехов и побед вместе со всей семьёй "Динамо-Брест"!

 
Теги: Брест
 
 
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  Главным тренером основной команды "Динамо-Брест" в 2020 году станет Сергей Петрович Ковальчук. Старожил нашего клуба был вместе с командой долгие годы. С 1996 по 2004 в...
 
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