С наступающим 2020-м годом!

Источник материала: Вороновская газета





Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом!

В эти предновогодние дни мы подводим итоги, строим планы на будущее, надеемся и верим. Уходящий год был наполнен важными событиями, и каждому из нас он запомнится личными успехами, выполнением намеченных планов, сбывшимися надеждами.

Сердечно благодарим вас, уважаемые земляки, за активное участие в решении задач, стоящих перед районом, за готовность служить общему делу. Сегодняшние достижения в экономике и социальной сфере стали возможными благодаря вашему труду, активности и целеустремленности. Все, чего мы достигли в году уходящем, будет способствовать новым свершениям и победам. Поэтому главное — сохранять бодрость духа, веру в собственные силы, желание трудиться и созидать.

В год своего 80-летия Вороновщина вступает с большими планами и надеждами. Желаем нашему району в новом году стабильности и процветания, а всем вороновчанам — счастья, здоровья и благополучия. Пусть воплотятся в жизнь все ваши добрые замыслы, 2020-й станет годом новых побед и приятных открытий, добрых человеческих отношений, тепла и радости.

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.