ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С наступающим 2020-м годом!

31.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

С наступающим 2020-м годом!

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом!

В эти предновогодние дни мы подводим итоги, строим планы на будущее, надеемся и верим. Уходящий год был наполнен важными событиями, и каждому из нас он запомнится личными успехами, выполнением намеченных планов, сбывшимися надеждами.

Сердечно благодарим вас, уважаемые земляки, за активное участие в решении задач, стоящих перед районом, за готовность служить общему делу. Сегодняшние достижения в экономике и социальной сфере стали возможными благодаря вашему труду, активности и целеустремленности. Все, чего мы достигли в году уходящем, будет способствовать новым свершениям и победам. Поэтому главное — сохранять бодрость духа, веру в собственные силы, желание трудиться и созидать.

В год своего 80-летия Вороновщина вступает с большими планами и надеждами. Желаем нашему району в новом году стабильности и процветания, а всем вороновчанам — счастья, здоровья и благополучия. Пусть воплотятся в жизнь все ваши добрые замыслы, 2020-й станет годом новых побед и приятных открытий, добрых человеческих отношений, тепла и радости.

Вороновский районный исполнительный комитет.
Вороновский районный Совет депутатов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дорогие земляки! Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом! В эти предновогодние дни мы подводим итоги, строим планы на будущее, надеемся и верим. Уходящий...
 
Новости дня
Новости разные
 
Названа предварительная причина ДТП с автобусом под Псковом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика