|
На площади Ленина в Бресте проходит новогодняя дискотека
01.01.2020 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В городе Бресте традиционно центр празднований Нового года - площадь Ленина.
Танцы, музыка, бенгальские огни, много людей. Поздравить брестчан с Новым годом пришёл глава Брестского городского исполнительного комитета Александр Степанович
Конечно, не обошлось и без Деда Мороза и Снегурочки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В городе Бресте традиционно центр празднований Нового года - площадь Ленина. Танцы, музыка, бенгальские огни, много людей. Поздравить брестчан с Новым годом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)