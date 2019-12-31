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Светлана Калинкина: Лукашенко умеет прикинуться "валенком"

01.01.2020 04:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новогоднее поздравление Александра Лукашенко было достаточно общим. Но с намеком.

Светлана Калинкина: Лукашенко умеет прикинуться "валенком"
"В истории белорусского народа, которому не раз приходилось бороться за право "людьми зваться". И 2020-й не будет исключением. Да, это будет год тяжелого труда и испытаний, побед и огорчений. Все, как в обычной жизни. Но как по-другому? Ведь право самостоятельно выстраивать свою судьбу легко не дается", -- сказал Александр Лукашенко в новогоднем обращении. 

Правильно сказал. Но получилось, будто бы это не он довел ситуацию до того, что Беларусь -- единственная из постсоветских республик -- только сейчас осознает, что жизнь надо выстраивать самостоятельно. Без попрошайничества у мифических  братьев-сестер. Без хождения по миру с протянутой рукой, согнутой головой и на полусогнутых. Без комплекса младшего брата.

Александр Лукашенко это умеет - прикинуться валенком, эдаким сельским недотепой, попавшим под большие разборки. Но все мы понимаем, что именно он нас в эти разборки втянул. В 1999 году, когда он отдавал команду избивать, хватать, крутить, арестовывать тех, кто протестует против договора о союзе с Россией, он считал себя великим и мудрым политиком. А сегодня "валенок"? Ушел  несознанку: мол, история не раз такое видела... Как-то само собой все плохое с нами случается... И никто не виноват. 

Конечно, не само собой. И мы все знаем, благодаря кому Беларусь оказалась единственной из постсоветских республик, перед которой все еще стоит вопрос  о праве на суверенитет. 

Мы все знаем, из-за кого каждый новый год мы гадаем, на сколько сдвинется занесенная гильотина. Потому что подписанный в 1999-м году договор о создании Союзного государства с Россией это все-таки договор о создании другого государства. И все остальные пояснения -- это только словоблудие и отговорки. 

В здравом уме и твердой памяти Лукашенко тот договор пописал.  

Сегодня многие надеются, что он одумался. Действительно, надо быть варьятом (уникальное белорусское слово, которое означает больше, чем сумасшедший или безумец), чтобы из господина захотеть стать вассалом. Но ведь он до сих пор искренне стремится быть приложением к Кремлю. Уничижительная, садомазохистская любовь, заложниками которой стали все мы. 

В новогоднем обращении Лукашенко сказал, что 2020-й станет "годом истины". Мол, "каждый должен найти дорогу к своей малой родине, вдохновляющей и дающей силы". Если кто-то подумал, что это он про Копысь, Александрию, Шклов или условную деревню Пупковичи, то это не так. Потому что сразу после "малой родины" речь пошла про президентские выборы, которые состоятся в 2020-м. 
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"Вместе нам предстоит определить свою судьбу и будущее нашей суверенной Беларуси", -- сказал Лукашенко. 

И вот это -- ложь.  

Слово ВМЕСТЕ в предложении неуместно. Либо он определит наше будущее. Либо мы сами его определим. 



   

  
 
 
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Новогоднее поздравление Александра Лукашенко было достаточно общим. Но с намеком.
 
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