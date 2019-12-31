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Город спутник предновогодний. Жабинка готовится встретить 2020 год
01.01.2020 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Небольшая фотопробежка по городу спутнику Жабинке. Как и в каждом населённом пункте родной Беларуси, здесь готовятся встретить новый, 2020 год.
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Небольшая фотопробежка по городу спутнику Жабинке. Как и в каждом населённом пункте родной Беларуси, здесь готовятся встретить новый, 2020 год.
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