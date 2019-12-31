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Город спутник предновогодний. Жабинка готовится встретить 2020 год

01.01.2020 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Небольшая фотопробежка по городу спутнику Жабинке. Как и в каждом населённом пункте родной Беларуси, здесь готовятся встретить новый, 2020 год.

Город спутник предновогодний. Жабинка готовится встретить 2020 год

Город спутник предновогодний. Жабинка готовится встретить 2020 год

Город спутник предновогодний. Жабинка готовится встретить 2020 год

Город спутник предновогодний. Жабинка готовится встретить 2020 год

Город спутник предновогодний. Жабинка готовится встретить 2020 год

Город спутник предновогодний. Жабинка готовится встретить 2020 год

Город спутник предновогодний. Жабинка готовится встретить 2020 год

Город спутник предновогодний. Жабинка готовится встретить 2020 год

Город спутник предновогодний. Жабинка готовится встретить 2020 год

Город спутник предновогодний. Жабинка готовится встретить 2020 год

Город спутник предновогодний. Жабинка готовится встретить 2020 год

Город спутник предновогодний. Жабинка готовится встретить 2020 год

Город спутник предновогодний. Жабинка готовится встретить 2020 год

Город спутник предновогодний. Жабинка готовится встретить 2020 год

Город спутник предновогодний. Жабинка готовится встретить 2020 год

Город спутник предновогодний. Жабинка готовится встретить 2020 год

 
 
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  Небольшая фотопробежка по городу спутнику Жабинке. Как и в каждом населённом пункте родной Беларуси, здесь готовятся встретить новый, 2020 год.
 
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