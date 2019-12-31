Источник материала: Новости Волковыска

⚡ Российская группа «Стекловата» опубликовала ремейк на популярный клип «Новый год». Вариант практически идентичный предыдущему, снятому в 2000 году❗

Видео практически полностью копирует оригинальную версию. Участники группы также одеты в теплые свитера, а фон украшает незамысловатая графика.

Состав коллектива немного изменился. Участие в съемке приняли три человека из состава коллектива: Денис Беликин, Александр Гуляев и Сергей Дядюн. А исполнитель в костюме Деда Мороза спел строчки Артура Еремеева.

Клип «Новый год», выложенный на YouTube в начале 2000-х, с момента его публикации за 6 лет набрал более 2,2 миллионов просмотров. Позже ролик удалили.