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Маски, сыворотки и тени с космическим сиянием. 10 знаковых бьюти-новинок, которые нам оставил на память 2019

01.01.2020 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Косметические компании выпускают на рынок сотни новых продуктов каждый месяц. Уследить за всеми просто невозможно, но бьюти-эксперт LADY Анастасия Величко готова рассказать об интересных запусках, которые можно добавить в свою косметичку.

Анастасия Величко — косметолог-эстетист

В обзоре — лишь те средства, что уже доступны для жителей Беларуси в стационарных магазинах или же онлайн. Что стоит внести в свой wish-лист, а на что лучше не тратить деньги? Давайте выяснять.

В декабре Reloius запустили коллекцию Paradiso: в нее вошли палетка теней, сияющие цветные подводки и классический лайнер, тушь, а также блестки и матовые помады.

Звезда коллекции — без сомнений, палетка в теплой гамме на 9 оттенков, шесть из которых — сияющие. Матовых здесь три: базовый растушевочный, для складки века и для затемнения уголка: искать самое необходимое в других палетках не придется.


У французского аптечного бренда SVR, который пока доступен для нас лишь онлайн, вышли три новые сыворотки.

Anti-Ox C содержит 20% витамина С: в составе указана 3-o-ethyl ascorbic acid — стабильная производная аскорбиновой кислоты. Такая сыворотка отлично подойдет на зиму тем, кто с витамином С уже на «ты».


Hydra B3 — универсальный продукт, сочетающий в себе ударные дозы ниацинамида и гиалуроновой кислоты. К слову, ниацинамид обладает целым спектром полезных свойств: он регулирует выработку себума, осветляет пост-акне и пигментацию, регенерирует кожу.


А сыворотка Lift A подойдет для возрастной кожи: в ней содержится две формы ретинола — концентрированный (0.1%) и инкапсулированный (0.2%). Этой дозировки вполне достаточно для того, чтобы постепенно выровнять текстуру и тон кожи.


Для тех, кто предпочитает сыворотки побюджетнее, тоже есть вариант: в онлайне появился новый бренд Q+A. Эта компания выпускает простые продукты с понятным составом.

На зиму, например, можно присмотреть вот эту сыворотку с гиалуроновой кислотой. Помимо основного компонента, в ней также можно найти отличный смягчитель — бетаин — и небольшое количество молочной кислоты (она обновляет кожу и параллельно увлажняет ее).


Mercury retrograde от Huda Beauty уже успел стать звездой YouTube: только самый ленивый блогер не снял новогодний макияж с использованием этой палетки. Если вы не успели заполучить эту новинку до праздников, у вас есть возможность сделать себе подарок в новом году.


А вот новые спарклы (суперсияющие тени) от белорусского бренда Bernovich есть в продаже в стационарных магазинах, и вы уже можете их опробовать. В коллекции 24 оттенка: каждый найдет подходящий.


Не знаете, что подарить подруге во время встречи в большие выходные? Присмотритесь к новинкам от L’Occitane: у бренда появилась коллекция Pierre Herme в трех ароматных вариациях. Нам, например, больше всего понравился свежий грейпфрут. А вам?


 

В Минск официально приехала марка Smashbox — та самая, которую основал внук Макса Фактора. Теперь есть возможность все посмотреть и пощупать. Это ли не повод присмотреться к новой коллекции бренда? Например, вот к этой эффектной палетке хайлайтеров: оттенки хоть и не самые повседневные, но очень удачные.


Зима — не самое удачное время для запуска очищающих продуктов. Однако в The Ordinary считают иначе: в декабре компания стала продавать новую глиняную маску с 2% салициловой кислоты.


Такое средство подойдет далеко не всем: его целевая аудитория — обладатели жирной или же комбинированной кожи. Остальным лучше пройти мимо.

 
Теги: Минск
 
 
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Косметические компании выпускают на рынок сотни новых продуктов каждый месяц. Уследить за всеми просто невозможно, но бьюти-эксперт LADY Анастасия Величко готова...
 
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