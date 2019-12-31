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Сергей Ковальчук стал главным тренером брестского "Динамо"

01.01.2020 08:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сергей Ковальчук стал главным тренером брестского "Динамо", сообщила в последний день 2019 года клубная пресс-служба. Он уже занимал эту должность в 2011-2012 и 2013-2016 годах, а последние три сезона был спортивным директором клуба.

Сергей Ковальчук стал главным тренером брестского "Динамо"
Контракт с Ковальчуком подписан на три года.

Брестское "Динамо" — чемпион Беларуси 2019 года. Его главный тренер Марцел Личка был отправлен в отставку сразу после окончания чемпионата. Руководство клуба решило не продлевать контракт с чешским специалистом, несмотря на то, что он привёл команду к чемпионству.
 
 
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Сергей Ковальчук стал главным тренером брестского "Динамо", сообщила в последний день 2019 года клубная пресс-служба. Он уже занимал эту должность в 2011-2012 и 2013-2016...
 
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