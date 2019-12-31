Что почитать в новогодние выходные? Топ увлекательных романов, в которые можно нырнуть на несколько дней

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Зимние праздники ассоциируются с шумными застольями, теплыми посиделками, вечерами у камина. Поэтому и почитать хочется что-то семейно-уютное, а учитывая большое количество выходных дней, желательно и потолще. Мы подобрали семь больших романов о семье, как новых, так и не очень, в которые можно погрузиться в праздничные дни.

«Взрослые», Кэролайн

Клэр с Мэттом в разводе, но хотят устроить для своей дочери «нормальное» семейное Рождество, поэтому они снимают коттедж и едут на праздничный уикенд большой компанией. Клэр берет с собой бойфренда — подающего надежды триатлониста Патрика, Мэтт — свою новую любовь Алекс, веселую, умную и очень терпеливую. Дочь Клэр и Мэтта Скарлетт берет с собой воображаемого друга кролика Пози. Все вместе они будут старательно веселиться, ворошить прошлое и не успеют оглянуться, как их домик превратится в пороховую бочку и все закончится звонком в полицию.

Семейка с причудами в рождественских декорациях — идеальное чтение, чтобы дополнить предпраздничную атмосферу.

«Альтруисты», Эндрю Ридкер





У Артура Альтера большие проблемы. Он может лишиться своей профессорской позиции в университете, а с ней — и возможности расплатиться по ипотечному кредиту. Молодая подруга готова махнуть на него рукой, а собственные дети, Итан и Мэгги, отказываются с ним разговаривать. Но у детей, в отличие от него, есть деньги — завещанное им матерью состояние. Рассчитывая уговорить Итана и Мэгги помочь ему не лишиться старого семейного дома, Артур приглашает их провести вместе весенние каникулы.

Сын-социопат бросил работу и живет в своей скорлупе, но живет на широкую ногу, проматывая состояние матери. Дочь беспокоится об излишнем потреблении и практикует «осознанную бедность», перебиваясь случайными заработками, например, занимается английским с детьми эмигрантов, в квартире у которых висит портрет Петра Порошенко, и хочет отказаться от наследства в пользу благотворительности. Обещали «нового Франзена» — не «Поправки», конечно, и на «большой американский роман» определенно не тянет, но если есть желание необременительного чтения о проблемах стран первого мира, то это вот оно.

«Корабельные новости», Энни Пру





После гибели жены журналист Куойл решает бросить Нью-Йорк и вместе с дочерьми и теткой Агнис отправляется на землю своих предков — отдаленный уголок острова Ньюфаундленд. Здесь он погружается в мир суровой природы, полную опасностей и трудностей жизнь местных рыбаков, жизнь, совсем не похожую на ту, что была у него в Нью-Йорке. И если поначалу Куойл ощущает себя лишь наблюдателем происходящих событий, то со временем он становится их участником, а остров — частью его самого. Именно здесь ему суждено найти себя, друзей и настоящее счастье.

Недавно переизданный, получивший в 1994 году Пулитцеровскую премию, роман «Корабельные новости» хорош для неторопливого чтения. Очень атмосферный — с пронизывающими ветрами, солеными брызгами и запахом рыбы, он показывает, что из состояния «все, конец» можно собрать себя в кучу и начать, наконец, жить.

«Место для нас», Фатима Фархин Мирза





Старшая дочь — Хадия выходит замуж по любви вопреки традициям. Ее сестра — Худа не сняла хиджаб, но пошла работать в школу. Единственный сын — Амар главное разочарование отца — бросил учебу и три года назад ушел из дома. Секреты, предательство, а может, просто желание жить собственной жизнью изменили эту когда-то крепкую семью. Что же заставляет их по-прежнему быть вместе?

Дебют Сары Джессики Паркер в роли издателя, во многом автобиографичный, о жизни в Америке иммигрантов из Индии, о проблемах отцов и детей на фоне столкновения двух культур — европейской и восточной.

«Дальше живите сами», Джонатан Троппер





Известие о смерти отца застает Джада Фоксмана в тяжелый момент: он потерял работу и переживает измену жены. Теперь ему предстоит еще одно испытание — провести траурную неделю под одной крышей со своим любящим еврейским семейством. То, что Фоксманы собрались по печальному поводу, не мешает им упражняться в остроумии, попадать в нелепейшие ситуации и выяснять отношения. За семь дней в родительском доме герою предстоит серьезно измениться и открыть много нового в себе и в близких.

Практически начало для старого анекдота — умирает старый еврей, семья собирается сидеть шиву. Если хочется очень смешного и нетривиального, то «Дальше живите сами» — идеальный вариант. Если есть желание трагикомического о семье и мужчинах в кризисе, то у Троппера можно смело читать все.

Правда, это единственный из списка роман (как и остальные романы автора), которого в бумаге сегодня не найти — придется довольствоваться электронной версией.

«И повсюду тлеют пожары», Селеста Инг

Маленький уютный городок Шейкер-Хайтс, где все респектабельно, правильно и спланировано на долгие годы. Но однажды в город приезжает фотохудожница Миа с дочерью, и упорядоченная жизнь городка нарушается. Оказывается, можно спать в машине, перебиваться временными заработками и встать на сторону азиатки-официантки, которая от нищеты и безысходности отказалась от ребенка, а теперь пытается вернуть его обратно, забрав из обеспеченной семьи. Благополучная жизнь противопоставляется хаотичному, полунищему художественному беспорядку, приравнивая упорядоченную успешность к золотой клетке.

Роман вышел около года назад, но повод вспомнить о нем — скорый выход снятого по книге сериала. Экранизацией занимается Риз Уизерспун и она обещает повторить успех сериала «Большая маленькая ложь».

«Плоть и кровь», Майкл Каннингем





Семейная сага, история, охватывающая целый век: начинается она в 1935 и заканчивается в 2035. Первое поколение — грек Константин и его жена, итальянка Мэри — изо всех сил стараются занять достойное положение в американском обществе, выбиться в средний класс. Их дети — красавица Сьюзен, талантливый Билли и дикарка Зои, выпорхнув из родного гнезда, выбирают иные жизненные пути. Они мучительно пытаются найти себя, гонятся за обманчивыми призраками многоликой любви, совершают отчаянные поступки, способные сломать их судьбы.

Каннингем в представлении, конечно, не нуждается — почитать гарантировано хорошей прозы — это всегда к нему. Издательство Corpus как раз переиздало самые известные его романы, включая и «Дом на краю света».