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СМИ узнали об идее британского министра сделать Россию членом НАТО

01.01.2020 09:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава британского Минобороны предлагал вариант сближения Москвы с Североатлантическим альянсом, чтобы «помочь Ельцину сделать Россию более нормальной европейской страной», однако не получил поддержки




Минобороны Великобритании предлагало в 1995 году сделать Россию ассоциированным членом НАТО. Об этом сообщают The Telegraph и The Guardian со ссылкой на обнародованные документы из Национального архива.

Из них следует, что соответствующий план был представлен на правительственном саммите по внешней политике, его разработал возглавлявший тогда оборонное ведомство Малкольм Рифкинд. Инициатива должна была «развеять подозрения Кремля» относительно расширения Североатлантического альянса на восток.

В десятистраничном документе Рифкинд допустил создание «новой категории ассоциированных членов НАТО». Этот статус не дает для государства гарантии коллективной защиты, предусмотренной ст. 5 Североатлантического договора, права на членство в Международном военном штабе альянса и права ветировать решение НАТО.
 
 
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Глава британского Минобороны предлагал вариант сближения Москвы с Североатлантическим альянсом, чтобы «помочь Ельцину сделать Россию более нормальной...
 
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