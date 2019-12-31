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Президент Туркменистана выступил в цирке на коне

01.01.2020 09:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выступил в цирке, показав работникам учреждения конное представление. Сюжет о досуге главы государства был показан в эфире телеканала Atlyn Asyr.




Выступление президента прошло в манеже Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса. В пятнадцатиминутном сюжете показывается, как одетый в спортивный костюм Бердымухамедов в одиночестве наблюдает за выступлением группы национальных конных игр «Галкыныш», в то время как его подчиненные смотрят представление с противоположной трибуны.


После завершения выступления глава государства пообщался с наездниками, вручил им подарки, среди которых был диск с его рэп-композицией о скакуне по кличке Ровач. После этого президент вскочил на белого скакуна и сделал несколько кругов по манежу, демонстрируя свои навыки под бурные аплодисменты присутствующих.
 
 
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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выступил в цирке, показав работникам учреждения конное представление. Сюжет о досуге главы государства был показан...
 
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