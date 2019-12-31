Источник материала: Газета Авангард





Гороскоп на 2020 год Овен

В наступающем году Овнов ждут значительные перемены как в карьере, так и в «амурных» делах. Конечно, никто не застрахован от мелких неудач и неурядиц, но не стоит на них зацикливаться. Тем более, что судьба благосклонна к представителям знака и всячески бережет их от серьезных неприятностей. Постарайтесь не растеряться и вовремя словить удачу за хвост, ведь в новом году таких шансов будет несколько.

Гороскоп на 2020 год Телец

Год для Тельцов обещает быть удачным, поэтому под бой курантов не бойтесь загадывать даже самые невероятные желания. А лучше — составьте список планов на будущее, чтобы четко представлять свои цели. Не удивляйтесь, если в 2020 году начнут исполняться желания, которые вы загадали давно. На любовном фронте ожидаются «американские горки», поэтому не обойдется без страстей и эмоциональных всплесков. Зато работа не подведет — там все будет стабильно.

Гороскоп на 2020 год Близнецы

В новом году звезды сулят Близнецам существенные перемены во всех сферах жизни. Не отказывайтесь от всего нового, что стремится прийти в вашу жизнь. Финансовое благополучие и любовь — отличная комбинация для построения счастливой жизни. Только здоровье может немного пошаливать, поэтому, кидаясь в омут с головой, помните, что иногда нужно и отдыхать.

Гороскоп на 2020 год Рак

Предстоящий год для Раков окажется вполне спокойным. Больше всего времени и сил будет требовать работа. Что поделать, если хотите добиться высот в профессии — придется попотеть. Только не забывайте, что отдыхать и расслабляться тоже нужно. Проводите больше времени с близкими людьми, они жаждут вашего внимания. К счастью, жизнь не будет казаться рутиной, ведь звезды подготовили для представителей знака много маленьких, но неожиданных сюрпризов.

Гороскоп на 2020 год Лев

Для большинства представителей знака год будет очень плодотворным. Вряд ли стоит ждать кардинальных изменений в карьере, зато в личной жизни ждут существенные перемены в лучшую сторону. Это касается как свободных, так и семейных Львов. Одни встретят свою любовь, у других отношения заиграют яркими красками. Следите за эмоциональным состоянием. Чтобы здоровье не подводило, научитесь не воспринимать все близко к сердцу.

Гороскоп на 2020 год Дева

Представителей знака ждет очень интересный и наполненный событиями год. Если вы мечтаете о любви, будьте уверены, что у вас будет шанс ее обрести. Работа подкинет немало хлопот, как и здоровье. Однако при возникновении трудностей важно не расстраиваться, а активно браться за их разрешение. Тем более, что близкие люди будут рады помочь вам в любой ситуации.

Гороскоп на 2020 год Весы

Уже в начале года Весы почувствуют ветер перемен. Хотите что-то изменить в своей жизни? Тогда действуйте! Главное — не бояться и четко представлять свои цели. Не ждите от cудьбы подарков, но будьте уверены, что вы сможете получить от нее желаемое, если будете усердно трудиться.

Гороскоп на 2020 год Скорпион

Если вы мечтали о тихой и спокойной жизни, знайте, что у Судьбы на ваш счет другие планы. Год обещает быть богатым на новые знакомства и рабочие поездки. Особенно «горячей» порой станет лето: оно будет наполнено романтикой и новыми впечатлениями. Возможно возрождение угасшей любви.

Гороскоп на 2020 год Стрелец

В целом 2020-й год будет удачным для Стрельцов. У вас получится найти то направление деятельности, которое не просто захлестнет вас с головой, но еще и окажется весьма доходным. В остальных сферах жизни стоит ожидать много сюрпризов, в том числе и на любовном фронте. Готовьтесь практически весь год находиться в водовороте событий. В общем, скучно точно не будет.

Гороскоп на 2020 год Козерог

Новый год обещает стать временем проявления скрытых талантов. Стоит избегать ситуаций, связанных с риском, но и не упускать моментов, когда все же необходимо предпринимать серьезные действия. Амбиции Козерогов должны помочь им добиться многих целей. Тем более, что звезды будут всячески этому способствовать. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, особенно, когда дело касается любви и отношений.

Гороскоп на 2020 год Водолей

В 2020-м году у Водолеев появятся отличные возможности для карьерного роста. Звезды выстроятся таким образом, что у вас будет много шансов зарекомендовать себя в своем деле. Неплох год и для выстраивания романтических отношений. При этом важно научиться разграничивать все сферы жизни таким образом, чтобы все они находились в балансе.

Гороскоп на 2020 год Рыбы

Рыбам в 2020-м году стоит сконцентрироваться на любимом деле: оно поможет отвлечься от обыденных вещей и не впасть в уныние. Важно также научиться используете внутреннюю энергию правильно, чтобы добиться успехов в делах и не «заработать» эмоционального выгорания. Звезды советуют планировать все дела наперед, а также делать все возможное, чтобы укрепить отношения с друзьями, родными и близкими людьми.