Названы самые обедневшие российские миллиардеры













В 2010-м его доход составлял 10,7 млрд долларов, а к 2019-му сократился до 4 млрд. В частности, его активы обвалились из-за введения американских санкций. В январе 2019-го ограничения против компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго" были сняты благодаря достигнутому с американским Минфином соглашению. Однако остальные компании и лично Дерипаска остались под санкциями.





На вторую строчку издание поставило председателя совета директоров АФК "Система" Владимира Евтушенкова, чей капитал уменьшился с 7,5 до 2,1 млрд долларов. Тройку замыкает председатель совета директоров ПАО "Мечел" Игорь Зюзин. Потери бизнесмена с 2010 года оценили в 5,9 млрд долларов.





Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев "Норникеля" Владимира Потанина (23,6 млрд долларов), председателя правления "Новатэка" Леонида Михельсона (27 млрд долларов) и совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова - его состояние за год выросло на 5,3 млрд долларов, до 23,9 млрд.