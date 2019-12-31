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Как сделать запоминающуюся свадебную фотосессию? Показываем мастер-класс супергероя

01.01.2020 10:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В прохладный декабрьский день возлюбленные решили соединить свои сердца и заключить брачный союз. Всё могло бы пройти шаблонно и скучно, но в свадебную фотосессию новоиспечённой пары вмешался супергерой. 

Луиза и Льюис делали снимки на Площади Святого Петра в британском городе Манчестер. Пара нежно держалась за руки, обнималась, трогательно смотрела друг на друга, а фотограф занимался своим делом. 

Как сделать запоминающуюся свадебную фотосессию? Показываем мастер-класс супергероя
Фото: rileyandfelice.com 

Как сделать запоминающуюся свадебную фотосессию? Показываем мастер-класс супергероя
Фото: rileyandfelice.com 

В какой-то момент на горизонте замаячил неизвестный в красном костюме. Когда он приблизился, стало ясно, что это знаменитый супергерой Дэдпул. Увидев новобрачных, он захотел разнообразить их съёмки. 

Как сделать запоминающуюся свадебную фотосессию? Показываем мастер-класс супергероя
Фото: facebook.com/RileyandFelice 

Как сделать запоминающуюся свадебную фотосессию? Показываем мастер-класс супергероя
Фото: rileyandfelice.com 

Появившись в кадре, хитрец преподнёс супругам по цветку, но девушке досталось растение с двумя бутонами. Далее все трое сделали несколько отличных фотографий, после чего Дэдпул ушёл в закат, оставив о себе приятные воспоминания. 

Как сделать запоминающуюся свадебную фотосессию? Показываем мастер-класс супергероя
Фото: facebook.com/RileyandFelice 

Как сделать запоминающуюся свадебную фотосессию? Показываем мастер-класс супергероя
Фото: facebook.com/RileyandFelice 

Как сделать запоминающуюся свадебную фотосессию? Показываем мастер-класс супергероя
Фото: facebook.com/RileyandFelice 

Кстати, в хитрости и коварстве супергероя можно даже не сомневаться. Недавно исполнитель роли Дэдпула каким-то невероятным образом смог убедить Хью Джекмана надеть смешной свитер.

Это была месть за насмешки годом ранее – подробнее здесь

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В прохладный декабрьский день возлюбленные решили соединить свои сердца и заключить брачный союз. Всё могло бы пройти шаблонно и скучно, но в свадебную фотосессию...
 
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