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Средняя цена за «квадрат» жилья в Минске достигла $1,4 тыс.

01.01.2020 10:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным Realt.by, средняя цена за 1 кв. метр жилой недвижимости в Минске достигла $1,4 тыс. В этом году в целом цены повысились на 6,2% (на $82 за «квадрат»).

Что касается вторичного рынка, то здесь были снижения средней цены. Это происходило 8 раз. В остальное время цена росла. Интересно, что из-за увеличения доли «котлованов» в предложении на первичном рынке и ослабления национальной валюты средняя цена снизилась. Но незначительно: всего на 0,3% — до $1288. Хотя по сравнению с началом года в целом отмечается рост на 1,3%.

Кроме того, в рождественско-новогодний период предложение падает. За последнюю неделю число выставленных на продажу объектов уменьшилось на 2,6%.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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По данным Realt.by, средняя цена за 1 кв. метр жилой недвижимости в Минске достигла $1,4 тыс. В этом году в целом цены повысились на 6,2% (на $82 за «квадрат»).
 
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