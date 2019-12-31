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В Анкаре задержали сирийцев, готовивших теракт в новогоднюю ночь

01.01.2020 11:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Турецкая полиция задержала в Анкаре группу сирийцев, которые готовили террористический акт.




Информацию распространило турецкое агенство NTV.

Сообщается, что задержанные являются членами террористичнской группировки ИГИЛ.
 
 
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Турецкая полиция задержала в Анкаре группу сирийцев, которые готовили террористический акт.
 
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