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В Анкаре задержали сирийцев, готовивших теракт в новогоднюю ночь
Источник материала: Партизан
Турецкая полиция задержала в Анкаре группу сирийцев, которые готовили террористический акт.
Информацию распространило турецкое агенство NTV.
Сообщается, что задержанные являются членами террористичнской группировки ИГИЛ.
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Турецкая полиция задержала в Анкаре группу сирийцев, которые готовили террористический акт.
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