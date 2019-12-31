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ФИФА изменит правило офсайда в пользу атаки

01.01.2020 11:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Офсайд будут фиксировать лишь тогда, когда между защитником и атакующим игроком будет «заметное расстояние».




ФИФА планирует ввести изменения в принцип определения положения вне игры (офсайд), сообщает The Times.

В главном руководящем органе мирового футбола рассматривают правило, при котором для определения офсайда получатель передачи должен всем телом опередить крайнего защитника. Источник утверждает, что новые поправки действительно обсуждаются, но пока не приняли окончательное решение.

ФИФА начала рассматривать изменения в правилах после ряда скандалов с системой VAR, с помощью которой судьи фиксировали минимальные офсайды в тех случаях, когда и защитник, и игрок атакующей команды находились на одной линии.

В последний раз правила определения офсайда менялись в 1990 году. Тогда решили, что игрок может быть на одной линии с последним защитником и это не сочтут нарушением правил.
 
 
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Офсайд будут фиксировать лишь тогда, когда между защитником и атакующим игроком будет «заметное расстояние».
 
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