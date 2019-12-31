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Андрей Капский сделал то, чего так не хотел делать его отец – назначил главным тренером родственника

01.01.2020 11:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новым главным тренером БАТЭ после ухода Алексея Баги стал 37-летний Кирилл Альшевский. В прошлом сезоне он привел к чемпионству дубль борисовчан, а еще раньше, до отлучки в федерацию футбола, успел потренировать в клубе детей и юношей, а также поработать спортивным директором.

Андрей Капский сделал то, чего так не хотел делать его отец – назначил главным тренером родственника
Tribuna
Альшевский – не чужой для БАТЭ человек и в полной мере вписывается в определение «Семья», которое часто используют в отношении БАТЭ. Впервые в истории проекта главным тренером назначен родственник руководителя. Анатолий Капский был категорически против подобной практики.

***

Уже на стадии возрождения в БАТЭ наметилась определенная семейственность. Анатолий Капский поддержал энтузиастов, вспомнивших о заводской команде, которая выигрывала чемпионат БССР, и пожелавших дать ей вторую жизнь. К процессу Капский привлек своего двоюродного брата – Петра Альшевского. После перестройки они вместе занимались бизнесом в борисовской фирме «Полымя»: Капский был финансовым директором, а Альшевский, окончивший в Германии школу бизнеса, руководил торговым отделом. В футболе тоже начали вдвоем. Капский стал первым президентом БАТЭ, Альшевский согласился занять должность директора, но только после того, как ему дали гарантии, что клуб намерен ставить перед собой большие цели.

– И любовь к футболу и ему, и мне прививал наш дядя. Да и я, хочется верить, в определенные годы был для него примером в спорте, – пару лет назад говорил Петр Альшевский. – В далекие-далекие времена работал инструктором по спорту на нескольких предприятиях города. А тогда это значило, что ты и тренер, и организатор всех дел. Ох, какие были времена!

Альшевский-старший проработал в БАТЭ до окончания сезона-2002 и успел поучаствовать в реконструкции «Городского».

– Мы хотели создать что-то свое, и у нас это получилось. БАТЭ – клуб, не похожий на другие. Правильно говорят, что это семья. Но семья не потому, что в клубе работали родственники Капского. Просто отношения между игроками, тренерами и администрацией всегда были теплыми и семейными. <…> Оттого, что мы с Анатолием Анатольевичем братья, мне нужно было работать гораздо лучше и серьезнее, чем человеку со стороны. Никаких поблажек не было, – рассказывал после Петр Альшевский.

***

Его сын Кирилл пробовал сам сделать карьеру футболиста – занимался в борисовской ДЮСШ-2 и столичном РУОРе, – но очень рано перешел на тренерскую работу. В этой профессии он с 22 лет, а в 24 стал работать в детско-юношеской школе БАТЭ-РМ. В клубе двоюродный племянник Капского добрался до дублирующего состава, но потом ушел в минское «Динамо», где даже на пару недель стал главным тренером основы в августе 2009-го.

В Борисов Кирилл Альшевский вернулся три года спустя как административный работник – и очень скоро стал замом гендиректора по спортивным вопросам. Почему не вернулся как тренер?

– Во-первых, Анатолий Анатольевич не рассматривает меня в качестве тренера. Причин несколько, одна из них – я его племянник. И не хотелось лишних разговоров, ведь я все равно буду оставаться его племянником, – излагал Альшевский свои обстоятельства весной 2015-го уже после ухода из Борисова.

Тренерская деятельность специалиста привлекала больше, чем административная. Несмотря на то, что он имел возможность участвовать в трансферах Сивакова, Бордачева, Тубича и других футболистов. Поэтому когда Альшевского позвали из федерации футбола тренировать юношескую сборную Беларуси, он не смог отказать.

Анатолию Капскому уход племянника добавил головной боли, ведь тот занимался выстраиванием клубной системы и среди прочего отвечал за детский футбол.

– Ввиду того, что нас связывают родственные отношения, он знал, что пост главного тренера БАТЭ он не займет, потому что это я верен принципу – на этой работе никогда не будет трудиться мой родственник, – говорил потом Капский. – А в федерации футбола он занимается тем видом деятельности, который ему больше по душе

Вспоминая совместную работу с Капским-отцом, Кирилл Альшевский отмечал, что на родственников в клубе оказывалось даже большее давление, чем на остальных:

– Соответственно, у меня больше ответственности ввиду того, что он доверил мне определенную должность, и я не имею права его подвести.

Обратная сторона медали была светлой:

– У нас была только одна преференция, не буду отрицать, что важная: мы имели больше шансов на то, что нас могут рассмотреть как кандидатов на какую-то должность, – говорил Альшевский.


***

В третий раз в БАТЭ Кирилл Альшевский пришел в январе 2019-го, уже после смерти Анатолия Капского. Минувший сезон он отработал с дублем борисовчан и привел команду к первому за восемь лет чемпионскому титулу.

Начальником у тренера вновь Капский – сын Анатолия Анатольевича Андрей Капский. Троюродный брат младше Альшевского почти на 10 лет.

Андрей Капский не только занимает должность председателя правления БАТЭ, но и наравне с сестрой Алесей, работающей заместителем гендиректора по коммерческим вопросам, является крупнейшим акционером клуба. В собственности каждого по 41% уставного фонда БАТЭ.

Андрей Капский не побоялся пересудов и назначил родственника на важный пост. Семейственность в клубе вышла на новый уровень.
 
 
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Новым главным тренером БАТЭ после ухода Алексея Баги стал 37-летний Кирилл Альшевский. В прошлом сезоне он привел к чемпионству дубль борисовчан, а еще раньше, до...
 
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