Беларусь и «Газпром» подписали соглашение по газу

Источник материала: Ежедневник





Вечером 31 декабря в Москве подписано соглашение о поставке газа Беларуси в 2020 году.

Как сообщила пресс-служба ПАО «Газпром», вечером 31 декабря состоялась рабочая встреча председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации Владимиром Семашко и министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем. Стороны детально обсудили вопросы взаимодействия в газовой сфере с 2020 года.

Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали Протокол между «Газпромом» и правительством республики о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в январе и феврале 2020 года.

ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» подписали дополнительные соглашения о продлении до 2021 года срока действия контрактов на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики. Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года.