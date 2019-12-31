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Работники Гомсельмаша отправлены в отпуск до 13 января

01.01.2020 11:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Работники основного производства ОАО «Гомсельмаш» отправлены в отпуск до 13 января. Кроме того, в январе 2020 года работникам будут предоставлены отпуска с частичным сохранением зарплаты в пятницы 17, 24 и 31 января.

Причинами данных мер называется снижение объёмов производства и стремление сохранить трудовой потенциал основных рабочих.

Отметим, что по данным бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2019 года выручка от реализации предприятия составила 343859 тыс. рублей, что почти на 5 тыс. рублей больше чем в аналогичном периоде 2018 года.

В тоже время рост расходов привел к сокращению прибыли от реализации с 32366 тыс. рублей в 2018 году до 26227 тыс. рублей в 2019 году.

По итогам всех видов деятельности предприятием был получен убыток до налогообложения в размере 142 тыс. рублей. Для сравнения отметим, что в 2018 году в аналогичном периоде убыток до налогообложения составлял 67812 тыс. рублей.
 
 
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Работники основного производства ОАО «Гомсельмаш» отправлены в отпуск до 13 января. Кроме того, в январе 2020 года работникам будут предоставлены отпуска с частичным...
 
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