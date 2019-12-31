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Белорусские дайверы отметили Новый год в компании дельфинов
01.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские дайверы оригинально встретили Новый год. Они сделали это в бассейне, да еще и в компании дельфинов, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.
Вместо вечернего платья и сумочки – водолазное снаряжение. Да и как иначе: праздник пройдет под водой в компании дельфинов.
Дельфины – животные любопытные. Чтобы привлечь их внимание, дайверы захватили с собой маленькую искусственную елку, а на головы надели шапочки с помпонами. Есть у дайверов такая традиция: Новый год отмечать в любимой стихии – под водой. И не важно: море это или бассейн.
Под водой дайверы находятся, пока есть воздух в баллонах, а это ни много ни мало полтора часа. Чтобы зарядиться новогодним настроением, обычно хватает 30 минут.
Дельфины заигрывали с гостями и даже пытались водить хоровод. Дельфины под водой ничего не стеснялись – они у себя дома. Дайверы тоже не отставали. Поэтому Новый год встретили весело, дружно, по-семейному.
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Животные заигрывали с гостями и даже пытались водить хоровод. Дельфины под водой ничего не стеснялись – они у себя дома. Но и дайверы не отставали.
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