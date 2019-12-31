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Белорусские дайверы отметили Новый год в компании дельфинов

01.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские дайверы оригинально встретили Новый год. Они сделали это в бассейне, да еще и в компании дельфинов, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Вместо вечернего платья и сумочки – водолазное снаряжение. Да и как иначе: праздник пройдет под водой в компании дельфинов.

«Мы им интересны так же, как они нам. Они интересуются елочками, игрушками, людьми. Они гладятся, ластятся, пищат, создают свой интересный внутренний мир», – указал инструктор по дайвингу SSI Андрей Смирнов.

Дельфины – животные любопытные. Чтобы привлечь их внимание, дайверы захватили с собой маленькую искусственную елку, а на головы надели шапочки с помпонами. Есть у дайверов такая традиция: Новый год отмечать в любимой стихии – под водой. И не важно: море это или бассейн.

«Подводные елки устраиваются и устанавливаются, например, в озерах, подо льдом, в Красном море, на песчаных полянках среди кораллов и тропических рыб. Мы пьем шампанское под водой. Желаем друг другу посредством сигналов всего самого лучшего, обнимаемся, водим хороводы вокруг елки», – рассказал инструктор по дайвингу PADI Александр Ковалев.

Под водой дайверы находятся, пока есть воздух в баллонах, а это ни много ни мало полтора часа. Чтобы зарядиться новогодним настроением, обычно хватает 30 минут.

«Дельфин подплыл, уткнулся, хотел, чтобы его обняли, почесали, погладили, массаж ему сделали. Это подводный шедевр. Все было прекрасно», – отметил дайвер.

«У нас была дайверская елочка. Мы водили хоровод, гладили дельфинов. Мы с ними общались, они нам подарили праздник», – говорит девушка.

Дельфины заигрывали с гостями и даже пытались водить хоровод. Дельфины под водой ничего не стеснялись – они у себя дома. Дайверы тоже не отставали. Поэтому Новый год встретили весело, дружно, по-семейному.



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Животные заигрывали с гостями и даже пытались водить хоровод. Дельфины под водой ничего не стеснялись – они у себя дома. Но и дайверы не отставали.
 
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