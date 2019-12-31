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МВД: в новогоднюю ночь зафиксировано меньше преступлений, чем обычно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В ночь на 1 января в Беларуси зафиксированы пять происшествий, погибли два человека.
Как
В Витебской области милиционеры получили ножевые ранения во время задержания 18-летнего парня. По факту случившегося ведётся проверка.
В Брестском районе Audi врезалась в полуприцеп. Водитель иномарки получил смертельные травмы. В Пинске произошёл наезд на гражданку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу. Женщина погибла.
На прошлой неделе в Дзержинском районе Peugeot врезался в стоявшую фуру.
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Новости Беларуси. В ночь на 1 января в Беларуси зафиксированы пять происшествий, погибли два человека. Как сообщает МВД Беларуси, в Кричеве женщина напала с ножом...
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