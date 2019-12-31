ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скандал: дочь Петросяна заручилась поддержкой его бывшей жены

01.01.2020 13:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Квартирный вопрос разлучил Евгения Петросяна с единственной дочерью.

Наследница шоумена заручилась поддержкой его бывшей жены.
О такой популярности, как в этом году, Евгений Петросян, наверное, не мечтал даже во время расцвета «Аншлага», пишет 7days.ru
Скандальный развод с предприимчивой Еленой Степаненко превратил его не в разочаровавшегося старика, а в завидного холостяка. В начале декабря 74-летний юморист женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой – и не в шутку, а официально. К неудовольствию обоих супругов, поклонники активно обсуждают возможность того, что у них появится ребенок. Если бы так и произошло, малыш стал бы для Татьяны первенцем. А вот у Евгения Вагановича ребенок есть – дочь Викторина от первого брака. Увы, ее и без того сложные отношения с Петросяном, похоже, и вовсе сошли на нет.


Сейчас Викторина живет в Нью-Йорке, на Манхэттене: она переехала в Америку после того, как окончила исторический факультет МГУ. В Москве она бывает довольно редко, но накануне Нового года девушка прилетела на родину. Думаете, в гости к отцу? Вовсе нет. Викторина поселилась у своей мачехи Елены Степаненко, которая не является ее биологической родственницей.

Удивительно, но Степаненко, после развода довольно агрессивно настроенная по отношению к Петросяну, поддерживает теплые и доверительные отношения с его дочерью. Именно ее поддержкой Елена Григорьевна заручилась после расставания с юмористом. Говорят, не просто так: дамы стали «дружить против» старика с корыстной целью. Еще до женитьбы Петросяна на Брухуновой они объединились, чтобы молодая любовница телеведущего не могла претендовать на его имущество. Когда «сделка» не удалась, Викторина заблокировала номер отца в своем телефоне и прекратила с ним любое общение.


Евгений Петросян с дочерью Викториной
Фото: Instagram

«Женя (Евгений Петросян – Прим.ред.) мне сказал, что Викторина в Москве, но с ним на связь не выходит. Женя не знает, что они со Степаненко делают, но ему сказали, что замышляют что-то против него, — рассказал друг юмориста Георгий Терехов. – Она всегда называет Елену Григорьевну мамой. Но почему она отказывается от общения с отцом, мне непонятно».

Остальные друзья Петросяна, напротив, всё прекрасно понимают: его дочь строит некий план, как завладеть квартирами отца, и его жена – главный и довольно хитрый соперник.


Вот что говорит об отношениях юмориста с дочкой известный московский адвокат Сергей Жорин: «Викторина негативно настроена к разделу имущества. Вероятно, она уже видит себя наследницей. Викторина по каким-то причинам заняла сторону Степаненко, к папе настроена очень воинственно».

В окружении Петросяна говорят, что Викторина вместе со Степаненко обратилась в авторитетную адвокатскую контору: женщины заручились поддержкой юристов, судя по всему, вскоре объявят Петросяну настоящую войну. Женщины уверяют, что в Новом году шоумену будет совсем не до шуток! 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Квартирный вопрос разлучил Евгения Петросяна с единственной дочерью.
 
Новости дня
Новости разные
 
Стало известно, кто станет новым главным тренером брестского Динамо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
01.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика