⭐ Сегодня среда, 1 января 2020 года. Этот день является 1-м в григорианском календаре. До конца года остается 365 дней❗
▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 1 января
1 января отмечаем Новый год 2020, а также Всемирный день мира, день общественного достояния и день освобождения Кубы.
▶ Какой праздник 1 января по церковному календарю и можно ли работать
Православная церковь отмечает день памяти святого великомученика Вонифатия. Он считается небесным заступником для всех людей, охраняя их от болезни и пьянства. Поэтому, ему часто молятся для избавления от алкоголизма.
В этот день верующие православные также чтут память преподобного Илии Муромца, священномученика Ипатия Печерского, преподобного Иосифа Многоболезненного, Печерского.
Напомним, продолжается
▶ 1 января: что можно делать, а что нельзя
Первым день года, по поверью, задает тон всему году. То есть прожить его нужно постараться максимально приятно и весело.
На праздничный обед зовут друзей и родню. По дому особо ничего не делают, стараясь отдыхать.
Также доброй приметой считается первым на улице в этот день встретить мужчину – к удаче на протяжении всего года.
По народным поверьям, 1 января нельзя:
- ругаться и браниться;
- выносить мусор – достаток с ним, мол, вынесешь;
- много работать – весь год батрачить придется.
▶ Именины сегодня отмечают
День ангела справляют:
- Аглая;
- Григорий, Илья, Тимофей.
▶ Народные приметы на 1 января
- сильный ветер – к урожаю орехов;
- звездная ночь – горох, чечевица и ягоды уродят;
- иней на деревьях – посевная удачно пройдет;
- теплая погода – к урожаю ржи.
▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 1 января
1515 – Франциск I становится королем после смерти Людовика XII, своего тестя, не оставившего иных наследников;
1622 – Папской канцелярией было принято решение считать началом года 1 января (ранее год начинался 25 марта);
1785 – выходит первый номер старейшей лондонской ежедневной газеты The Daily Universal Register;
1788 – газету The Daily Universal Register переименовали в The Times;
1887 – была напечатана первая книга о Шерлоке Холмсе "Этюд в багровых тонах".
1909 – в Великобритании были проведены первые выплаты пенсий;
1919 – была образована Белорусская ССР;
1944 – по радио впервые прозвучал государственный гимн СССР;
1969 – состоялась премьера первого выпуска мультфильма «Ну, погоди!»;
1983 – ARPANET сменила основной протокол с NCP на TCP/IP, что и привело к появлению современного Интернета;
1993 – распалась Чехословакия, образовались два независимых государства – Чехия и Словакия.
▶ Кто из знаменитостей родился 1 января
1557 – Иштван Бочкаи, князь Трансильвании;
1752 – Бетси Росс, швея из Филадельфии, сшившая, согласно легенде, первый американский флаг;
1919 – Джером Дэвид Сэлинджер, американский писатель. Автор романа "Над пропастью во ржи";
1927 – Морис Бежар, французский танцовщик, балетмейстер и хореограф;
1947 – Владимир Титов, советский космонавт;
1992 – Джек Уилшир, английский футболист.