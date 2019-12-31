Источник материала: Новости Волковыска

⭐ Сегодня среда, 1 января 2020 года. Этот день является 1-м в григорианском календаре. До конца года остается 365 дней❗

▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 1 января

1 января отмечаем Новый год 2020, а также Всемирный день мира, день общественного достояния и день освобождения Кубы.

▶ Какой праздник 1 января по церковному календарю и можно ли работать

Православная церковь отмечает день памяти святого великомученика Вонифатия. Он считается небесным заступником для всех людей, охраняя их от болезни и пьянства. Поэтому, ему часто молятся для избавления от алкоголизма.

В этот день верующие православные также чтут память преподобного Илии Муромца, священномученика Ипатия Печерского, преподобного Иосифа Многоболезненного, Печерского.

Напомним, продолжается Рождественский пост 2019 , им есть нельзя многие продукты.

▶ 1 января: что можно делать, а что нельзя

Первым день года, по поверью, задает тон всему году. То есть прожить его нужно постараться максимально приятно и весело.

На праздничный обед зовут друзей и родню. По дому особо ничего не делают, стараясь отдыхать.

Также доброй приметой считается первым на улице в этот день встретить мужчину – к удаче на протяжении всего года.

По народным поверьям, 1 января нельзя:

ругаться и браниться;

выносить мусор – достаток с ним, мол, вынесешь;

много работать – весь год батрачить придется.

▶ Именины сегодня отмечают

День ангела справляют:

Аглая;

Григорий, Илья, Тимофей.

▶ Народные приметы на 1 января

сильный ветер – к урожаю орехов;

звездная ночь – горох, чечевица и ягоды уродят;

иней на деревьях – посевная удачно пройдет;

теплая погода – к урожаю ржи.

▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 1 января

1515 – Франциск I становится королем после смерти Людовика XII, своего тестя, не оставившего иных наследников;

1622 – Папской канцелярией было принято решение считать началом года 1 января (ранее год начинался 25 марта);

1785 – выходит первый номер старейшей лондонской ежедневной газеты The Daily Universal Register;

1788 – газету The Daily Universal Register переименовали в The Times;

1887 – была напечатана первая книга о Шерлоке Холмсе "Этюд в багровых тонах".

1909 – в Великобритании были проведены первые выплаты пенсий;

1919 – была образована Белорусская ССР;

1944 – по радио впервые прозвучал государственный гимн СССР;

1969 – состоялась премьера первого выпуска мультфильма «Ну, погоди!»;

1983 – ARPANET сменила основной протокол с NCP на TCP/IP, что и привело к появлению современного Интернета;

1993 – распалась Чехословакия, образовались два независимых государства – Чехия и Словакия.

▶ Кто из знаменитостей родился 1 января

1557 – Иштван Бочкаи, князь Трансильвании;

1752 – Бетси Росс, швея из Филадельфии, сшившая, согласно легенде, первый американский флаг;

1919 – Джером Дэвид Сэлинджер, американский писатель. Автор романа "Над пропастью во ржи";

1927 – Морис Бежар, французский танцовщик, балетмейстер и хореограф;

1947 – Владимир Титов, советский космонавт;

1992 – Джек Уилшир, английский футболист.