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Макей: «С первых дней года можно ожидать определённых сюрпризов»
Источник материала: Партизан
Сюрпризы глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей анонсировал в фильме «Наш 2019-ый», который был показан на телеканале
- МИД провёл опрос среди своих подписчиков в соцсетях: куда белорусы хотят ездить без виз. И ответ был – Таиланд. А с какими ещё странами мы ведём переговоры об отмене или упрощении визового режима?
- Таиланд, да, стоит на первом месте, есть и ряд других стран, с которыми мы готовы работать. И к нам обращаются ряд стран: и небольших, и маленьких, островных. Начиная от Сейшельских островов. Мы, министерство иностранных дел, выполняем поручение главы государства, заинтересованы в том, чтобы у нас визовые режимы с другими странами были максимально либерализированы.
- Надеемся, что в следующем году на земном шаре у Беларуси станет ещё больше партнёров.
- Уже подготовлена предварительная программа взаимных визитов и обещаю, что, уже начиная с первых дней следующего года, можно ожидать определённых сюрпризов, -- заявил Владимир Макей.
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Сюрпризы глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей анонсировал в фильме «Наш 2019-ый», который был показан на телеканале СТВ.
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