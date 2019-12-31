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Макей: «С первых дней года можно ожидать определённых сюрпризов»

01.01.2020 11:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сюрпризы глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей анонсировал в фильме «Наш 2019-ый», который был показан на телеканале СТВ.




- МИД провёл опрос среди своих подписчиков в соцсетях: куда белорусы хотят ездить без виз. И ответ был – Таиланд. А с какими ещё странами мы ведём переговоры об отмене или упрощении визового режима?

- Таиланд, да, стоит на первом месте, есть и ряд других стран, с которыми мы готовы работать. И к нам обращаются ряд стран: и небольших, и маленьких, островных. Начиная от Сейшельских островов. Мы, министерство иностранных дел, выполняем поручение главы государства, заинтересованы в том, чтобы у нас визовые режимы с другими странами были максимально либерализированы.  

- Надеемся, что в следующем году на земном шаре у Беларуси станет ещё больше партнёров.

- Уже подготовлена предварительная программа взаимных визитов и обещаю, что, уже начиная с первых дней следующего года, можно ожидать определённых сюрпризов, -- заявил Владимир Макей.
 
 
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Сюрпризы глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей анонсировал в фильме «Наш 2019-ый», который был показан на телеканале СТВ.
 
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