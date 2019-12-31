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Главным тренером БАТЭ стал Альшевский

01.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главным тренером белорусского футбольного клуба БАТЭ назначили Кирилла Альшевского, сообщается на официальном сайте команды.

Предыдущим тренером БАТЭ была Алексей Багу. Он оставил свою должность 19 декабря – по истечению срока действия контракта. 

37-летний Альшевский до этого возглавлял резервную команду клуба: под его руководством спортсмены выиграли турнир дублеров. Также он занимал должность спортивного директора БАТЭ и тренировал дублирующую команду в детско-юношеской школе, юношескую и молодежную сборные Беларуси.

По итогам сезона БАТЭ занял вторую строчку среди белорусских команд, уступив «Динамо». Ранее БАТЭ обыграл лондонский Арсенал в матче Лиги Европы со счетом 1:0. 



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37-летний Альшевский до этого возглавлял резервную команду клуба.
 
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