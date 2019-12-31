Главным тренером БАТЭ стал Альшевский

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главным тренером белорусского футбольного клуба БАТЭ назначили Кирилла Альшевского, сообщается на официальном сайте команды.

Предыдущим тренером БАТЭ была Алексей Багу. Он оставил свою должность 19 декабря – по истечению срока действия контракта.

37-летний Альшевский до этого возглавлял резервную команду клуба: под его руководством спортсмены выиграли турнир дублеров. Также он занимал должность спортивного директора БАТЭ и тренировал дублирующую команду в детско-юношеской школе, юношескую и молодежную сборные Беларуси.