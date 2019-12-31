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За сутки в области произошло 5 пожаров, погиб 1 человек. Кореличский район в сводке ЧП

01.01.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

За сутки в области произошло 5 пожаров, погиб 1 человек. Кореличский район в сводке ЧП

Пожар в жилом доме

31 декабря в 22.24 поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Заречье Кореличского района. В результате повреждены кровля, перекрытие, стены, имущество в доме. Причина пожара устанавливается.

Пожар в квартире

31 декабря в 15.50 поступило сообщение о пожаре в квартире, двухквартирного жилого дома в агрогородке Гервяты Островецкого района. В результате повреждена стена и потолок, закопчены стены, имущество. Причина пожара устанавливается.

Пожар в жилом доме

31 декабря в 22.38 поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Кевлы Сморгонского района. В результате повреждено имущество в доме. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Пожар в жилом доме

31 декабря в 23.10 поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Пекари Волковысского района. В результате повреждены кровля, стены, имущество. Причина пожара устанавливается.

Пожар жилого дома с гибелью человека

1 января в 04.30 поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Большие Шиловичи Слонимского района. В результате повреждены кровля, стены, имущество.   В 5.48 на полу в жилой комнате обнаружен  погибший хозяин дома. Причина пожара устанавливается.

Гродненское ОУМЧС
 
 
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Пожар в жилом доме 31 декабря в 22.24 поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Заречье Кореличского района. В
 
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