За сутки в области произошло 5 пожаров, погиб 1 человек. Кореличский район в сводке ЧП

Источник материала: Полымя





Пожар в жилом доме

31 декабря в 22.24 поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Заречье Кореличского района. В результате повреждены кровля, перекрытие, стены, имущество в доме. Причина пожара устанавливается.

Пожар в квартире

31 декабря в 15.50 поступило сообщение о пожаре в квартире, двухквартирного жилого дома в агрогородке Гервяты Островецкого района. В результате повреждена стена и потолок, закопчены стены, имущество. Причина пожара устанавливается.

Пожар в жилом доме

31 декабря в 22.38 поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Кевлы Сморгонского района. В результате повреждено имущество в доме. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Пожар в жилом доме

31 декабря в 23.10 поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Пекари Волковысского района. В результате повреждены кровля, стены, имущество. Причина пожара устанавливается.

Пожар жилого дома с гибелью человека

1 января в 04.30 поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Большие Шиловичи Слонимского района. В результате повреждены кровля, стены, имущество. В 5.48 на полу в жилой комнате обнаружен погибший хозяин дома. Причина пожара устанавливается.