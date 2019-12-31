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Красочно и масштабно встретили Новый 2020 год в мире. Самые яркие кадры

01.01.2020 14:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новый год встретили жители всей планеты. В США тысячи американцев и туристов наблюдали на главной площади Нью-Йорка падение знаменитого хрустального шара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Красочно и масштабно встретили Новый 2020 год в мире. Самые яркие кадры

Красочно и масштабно встретили Новый 2020 год в мире. Самые яркие кадры

Красочно и масштабно встретили Новый 2020 год в мире. Самые яркие кадры

Перевернули лист календаря также в Бразилии. Праздник на знаменитом пляже Копакабана сопровождался хлопками петард и ритмичными танцами.

Красочно и масштабно встретили Новый 2020 год в мире. Самые яркие кадры

Грандиозное пиротехническое шоу наблюдали жители австралийского Сиднея. Несмотря на лесные пожары, красочный салют все-таки решили не отменять.

Красочно и масштабно встретили Новый 2020 год в мире. Самые яркие кадры

В Объединенных Арабских Эмиратах Новый год встретили с традиционным размахом. Кульминацией праздника стал красочный фейерверк, который решили сосредоточить на самой высокой в мире башне Бурдж-Халифа.

Красочно и масштабно встретили Новый 2020 год в мире. Самые яркие кадры

Красочно и масштабно встретили Новый 2020 год в мире. Самые яркие кадры

Красочно и масштабно встретили Новый 2020 год в мире. Самые яркие кадры

С не меньшим размахом встретили Новый год и в Европе. В Берлине за 10 минут произвели 10 тысяч залпов праздничного салюта. Чтобы стать свидетелями этого момента, возле Бранденбургских ворот собрались тысячи человек.

Красочно и масштабно встретили Новый 2020 год в мире. Самые яркие кадры

Красочно и масштабно встретили Новый 2020 год в мире. Самые яркие кадры

Гостей и жителей Соединенного Королевства о завершении 2019-го традиционно оповестил Биг-Бен – после долгой реконструкции с часовой башни сняли строительные леса.

Красочно и масштабно встретили Новый 2020 год в мире. Самые яркие кадры

У Триумфальной арки в Париже состоялся целый светомузыкальный спектакль, а ровно в полночь небо над Елисейскими полями раскрасил грандиозный фейерверк.

Красочно и масштабно встретили Новый 2020 год в мире. Самые яркие кадры

Последними красочные салюты отстреляли теплые Гавайи и Таити.

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Новый год встретили жители всей планеты. В США тысячи американцев и туристов наблюдали на главной площади Нью-Йорка падение знаменитого хрустального шара,...
 
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