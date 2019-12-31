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Соцсети разносят новогоднюю речь Лукашенко, но хвалят Зеленского. Что происходит?
Источник материала: KYKY>
Каждое 31 декабря за пять минут до курантов по телевизору транслируют новогоднюю речь президента. Беларусы уже который год смотрят на Лукашенко, а вот украинцы впервые слушали Зеленского. А потом и беларусы его послушали, и начали хвалить! Рассказываем, что говорили в своих речах президенты, и как на их слова отреагировали в социальных сетях.
Что сказал Лукашенко?
Лукашенко отметил, что в уходящем году позиции Беларуси серьезно укрепились и на международной арене, а завтра Беларусь «возьмет на себя бремя лидерства в экономическом и оборонном союзах». Цитируем: «Словом, будущий год станет для всех нас временем дальнейшего становления и укрепления беларуской нации, сохранения основных черт идентичности и характера беларусов».
Как в соцсетях отреагировали на новогоднюю речь Лукашенко:
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