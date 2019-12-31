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Соцсети разносят новогоднюю речь Лукашенко, но хвалят Зеленского. Что происходит?

01.01.2020 14:48 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Каждое 31 декабря за пять минут до курантов по телевизору транслируют новогоднюю речь президента. Беларусы уже который год смотрят на Лукашенко, а вот украинцы впервые слушали Зеленского. А потом и беларусы его послушали, и начали хвалить!  Рассказываем, что говорили в своих речах президенты, и как на их слова отреагировали в социальных сетях. 

Что сказал Лукашенко?

Напомнил, что беларусам не раз «приходилось бороться за право людьми зваться», а потом рассказал, как тяжело самостоятельно выстраивать свою судьбу. Ну, и поставил беларусов перед фактом, что «это будет год тяжелого труда и испытаний». Похвалил сельчан за «хлебосольные новогодние столы», похвалил нашу промышленность, которая пошла далеко вперед, энергетику, науку и «многие другие важные отрасли народного хозяйства».

Лукашенко отметил, что в уходящем году позиции Беларуси серьезно укрепились и на международной арене, а завтра Беларусь «возьмет на себя бремя лидерства в экономическом и оборонном союзах». Цитируем: «Словом, будущий год станет для всех нас временем дальнейшего становления и укрепления беларуской нации, сохранения основных черт идентичности и характера беларусов». 

Как в соцсетях отреагировали на новогоднюю речь Лукашенко: 

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