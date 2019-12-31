Соцсети разносят новогоднюю речь Лукашенко, но хвалят Зеленского. Что происходит?

Источник материала: KYKY

Каждое 31 декабря за пять минут до курантов по телевизору транслируют новогоднюю речь президента. Беларусы уже который год смотрят на Лукашенко, а вот украинцы впервые слушали Зеленского. А потом и беларусы его послушали, и начали хвалить! Рассказываем, что говорили в своих речах президенты, и как на их слова отреагировали в социальных сетях.

Что сказал Лукашенко?

Напомнил , что беларусам не раз «приходилось бороться за право людьми зваться», а потом рассказал, как тяжело самостоятельно выстраивать свою судьбу. Ну, и поставил беларусов перед фактом, что «это будет год тяжелого труда и испытаний». Похвалил сельчан за «хлебосольные новогодние столы», похвалил нашу промышленность, которая пошла далеко вперед, энергетику, науку и «многие другие важные отрасли народного хозяйства».

Лукашенко отметил, что в уходящем году позиции Беларуси серьезно укрепились и на международной арене, а завтра Беларусь «возьмет на себя бремя лидерства в экономическом и оборонном союзах». Цитируем: «Словом, будущий год станет для всех нас временем дальнейшего становления и укрепления беларуской нации, сохранения основных черт идентичности и характера беларусов».

Как в соцсетях отреагировали на новогоднюю речь Лукашенко: