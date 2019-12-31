Домрачева и Бьорндален встретили Новый год с биатлонистами Китая

Источник материала: СТВ

Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален встретили Новый год в Китае. Супружеская пара в это время занималась тренировкой биатлонистов.

Хотя в Китае праздновать Новый год будут только 25 января, знаменитая белорусская спортсменка и её супруг решили приобщить китайских спортсменов к празднику.

Бьорндален и Домрачева опубликовали на своих страницах в Instagram фотографию, на которой виден Уле-Эйнар с бенгальскими огнями в руках. К своему наставнику присоединились другие биатлонисты.



Фото: instagram.com/dadofun

Поклонники белорусско-норвежской пары поздравили супругов с праздником, а также пожелали им и их подопечным успехов в новом году.

Ранее Бьорндален рассказывал о подготовке сборной Китая к Олимпийским играм.