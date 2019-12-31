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Домрачева и Бьорндален встретили Новый год с биатлонистами Китая

01.01.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален встретили Новый год в Китае. Супружеская пара в это время занималась тренировкой биатлонистов. 

Хотя в Китае праздновать Новый год будут только 25 января, знаменитая белорусская спортсменка и её супруг решили приобщить китайских спортсменов к празднику. 

Бьорндален и Домрачева опубликовали на своих страницах в Instagram фотографию, на которой виден Уле-Эйнар с бенгальскими огнями в руках. К своему наставнику присоединились другие биатлонисты. 

Домрачева и Бьорндален встретили Новый год с биатлонистами Китая
Фото: instagram.com/dadofun 

Поклонники белорусско-норвежской пары поздравили супругов с праздником, а также пожелали им и их подопечным успехов в новом году. 

Ранее Бьорндален рассказывал о подготовке сборной Китая к Олимпийским играм. 

По словам норвежского биатлониста, тяжело тренировать команду из другого места (здесь подробности). 

Люди в материале: Дарья Домрачева, Уле-Эйнар Бьорндален
 
 
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Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален встретили Новый год в Китае. Супружеская пара в это время занималась тренировкой биатлонистов.  Хотя в Китае праздновать...
 
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