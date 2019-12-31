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Домрачева и Бьорндален встретили Новый год с биатлонистами Китая
Источник материала: СТВ
Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален встретили Новый год в Китае. Супружеская пара в это время занималась тренировкой биатлонистов.
Хотя в Китае праздновать Новый год будут только 25 января, знаменитая белорусская спортсменка и её супруг решили приобщить китайских спортсменов к празднику.
Бьорндален и Домрачева
Поклонники белорусско-норвежской пары поздравили супругов с праздником, а также пожелали им и их подопечным успехов в новом году.
Ранее Бьорндален рассказывал о подготовке сборной Китая к Олимпийским играм.
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Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален встретили Новый год в Китае. Супружеская пара в это время занималась тренировкой биатлонистов. Хотя в Китае праздновать...
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