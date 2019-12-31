Жировка-2020. По каким тарифам будем платить за жилищно-коммунальные услуги

Источник материала: Tut.by

В регионах и в Минске утвердили тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2020 год. Ранее власти установили предельно допустимые тарифы. После этого облисполкомы и Мингорисполком утвердили новые тарифы на ЖКУ на предстоящий год. Но тарифы не должны быть выше предельно допустимых. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как и по каким тарифам белорусы будут платить за ЖКУ в 2020 году.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Напомним, власти подняли с 1 января тарифы на электричество , увеличили тарифы на природный и сжиженный газ , а также на отопление.

Как изменились льготные тарифы на ЖКУ

В 2020 году на 4 копейки вырос льготный тарифы на техобслуживание лифта, он составит 1,44 рубля. Как в регионах, так и в Минске.

Льготируемый тариф на капитальный ремонт жилого дома по всей стране установили на максимальном уровне по всей стране — 0,13 рубля за 1 квадратный метр (в 2019 году - 0,1001 рубля).

Тарифы на водоснабжение отличаются в регионах и Минске. К примеру, в Витебской области - 0,9384 рубля за 1 кубометр, в Брестской - 0,9122 рубля, а в Минске - 0,8851 рубля (а ранее во всех регионах и Минске было 0,8338 рубля).

Заметно выросли тарифы на водоотведение (канализацию). В 2019 году в Минске он составлял 0,5518 рубля за 1 кубометр, а по всем регионам - 0,6383 рубля. В 2020 году тарифы на канализацию подняли во всех регионах и Минске, сейчас он везде составляет 0,7749 рубля.

В 2020 году, как и годом ранее, льготные тарифы на техобслуживание в Минске и регионах составят 0,1187 рубля за квадратный метр.

Субсидируемые тарифы на ЖКУ по регионам техобслуживание (за 1 кв. метр) капремонт (за 1 кв. метр) водоснабжение (за 1 кубометр) канализация (за 1 кубометр) техобслуживание лифта (на одного проживающего) Минск 0,1187 0,13 0,8851 0,7749 1,44 Витебская 0,1187 0,13 0,9384 0,7749 1,44 Могилевская 0,1187 0,13 0,9384 0,7749 1,44 Минская 0,1187 0,13 0,9384 0,7749 1,44 Гомельская 0,1187 0,13 0,9384 0,7749 1,44 Гродненская 0,1187 0,13 0,9384 0,7749 1,44 Брестская 0,1187 0,13 0,9122 0,7749 1,44

Как отличаются полные тарифы по регионам

Полный тариф на техобслуживание лифта отличается в Минске и регионах. К примеру, в столице он составляет 1,49 рубля на одного проживающего, в Минской области — 1,63 рубля.

Полные тарифы на ЖКУ по регионам техобслуживание (за 1 кв. метр) техобслуживание лифта (на одного проживающего) водоснабжение (за 1 кубометр) канализация (за 1 кубометр) Минск 0,1274 1,49 0,8851 0,5651 Витебская 0,1274 1,6 1,0695 0,8399 Могилевкая 0,1274 1,66 1,0213 0,7922 Минская 0,1274 1,63 0,9871 0,8144 Гомельская 0,1274 1,53 1,0368 0,8706 Гродненская 0,1274 1,64 1,0318 0,8345 Брестская 0,1274 1,58 0,9122 0,8317

В 2020 году полные тарифы на техобслуживание в Минске и регионах составят 0,1274 рубля за квадратный метр. Полный тариф по сравнению с 2019 годом вырос только в столице (в прошлом году он был на уровне 0,1216 рубля).

При этом полные тарифы за водоснабжение и канализацию отличаются во всех регионах и Минске. По сравнению с 2019 годом они выросли везде. К примеру, в Бресткой области тариф на водоснабжение увеличился с 0,8688 рубля до 0,9122 рубля за за 1 кубометр, а на канализацию - с 0,7440 рубля до 0,8317 рубля за 1 кубометр.